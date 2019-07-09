Серіал "Дивні дива 3" побив рекорд Netflix: приголомшливі дані
4 липня на сайті кіностудії Netflix відбулась прем'єра третього сезону кінострічки "Дивні дива" (Stranger Things). Серіал одразу ж отримав шалену популярність серед користувачів мережі та побив рекорд компанії.
Як повідомили представники Netflix на офіційній сторінці в Twitter, всього за 4 дні "Дивні дива 3" переглянули понад 40,7 мільйона власників акаунтів. Такі показники є рекордними для кінокомпанії, адже за лічені дні понад 18,2 мільйона людей переглянули всі 8 епізодів кінострічки.
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Досі такі високі показники не приносив жоден із проектів Netflix. Найбільший успіх за переглядами отримав фільм "Пташиний короб" із Сандрою Буллок. Кінострічка за 4 тижні зібрала понад 80 мільйонів переглядів, встановивши своєрідний рекорд Netflix. Однак "Дивні дива 3" має всі шанси перевершити успіх фільму жахів.
Що відомо про серіал "Дивні дива 3"?
Перша серія науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" вийшла на екрани у липні 2016 року. Непересічна історія про чотирьох підлітків з провінційного містечка Хокінз та їхньої подруги вражає динамічністю та непередбачуваністю.
У третьому сезоні кінострічки автори хотіли показати рік після останніх подій у 80-их. Головні герої зустрінуться з монстрами з паралельного всесвіту, портал до якого був відкритий ще в попередніх сезонах. Дівчинка з вродженими надможливостями намагатиметься вкотре врятувати своїх друзів та місто від чергового пришестя чудовиськ.
Режисерами кінострічки "Дивні дива 3" стали брати Метт і Росс Даффери. Саме вони майстерно втілили нетиповий сюжет. Головні ролі у популярному серіалі отримали Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Волфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Наталія Дайер, Чарлі Хітон, Кара Буоно та Меттью Модайн. Окрім цього, у кінострічці зіграв українець Алек Утгофф.
Дивіться трейлер до серіалу "Дивні дива 3": відео