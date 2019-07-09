Серіал "Дивні дива 3" побив рекорд Netflix: приголомшливі дані

4 липня на сайті кіностудії Netflix відбулась прем'єра третього сезону кінострічки "Дивні дива" (Stranger Things). Серіал одразу ж отримав шалену популярність серед користувачів мережі та побив рекорд компанії.

Як повідомили представники Netflix на офіційній сторінці в Twitter, всього за 4 дні "Дивні дива 3" переглянули понад 40,7 мільйона власників акаунтів. Такі показники є рекордними для кінокомпанії, адже за лічені дні понад 18,2 мільйона людей переглянули всі 8 епізодів кінострічки.

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Досі такі високі показники не приносив жоден із проектів Netflix. Найбільший успіх за переглядами отримав фільм "Пташиний короб" із Сандрою Буллок. Кінострічка за 4 тижні зібрала понад 80 мільйонів переглядів, встановивши своєрідний рекорд Netflix. Однак "Дивні дива 3" має всі шанси перевершити успіх фільму жахів.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season. — Netflix US (@netflix) 8 липня 2019 р.

Що відомо про серіал "Дивні дива 3"?

Перша серія науково-фантастичного серіалу "Дивні дива" вийшла на екрани у липні 2016 року. Непересічна історія про чотирьох підлітків з провінційного містечка Хокінз та їхньої подруги вражає динамічністю та непередбачуваністю.

У третьому сезоні кінострічки автори хотіли показати рік після останніх подій у 80-их. Головні герої зустрінуться з монстрами з паралельного всесвіту, портал до якого був відкритий ще в попередніх сезонах. Дівчинка з вродженими надможливостями намагатиметься вкотре врятувати своїх друзів та місто від чергового пришестя чудовиськ.

Режисерами кінострічки "Дивні дива 3" стали брати Метт і Росс Даффери. Саме вони майстерно втілили нетиповий сюжет. Головні ролі у популярному серіалі отримали Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Волфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Наталія Дайер, Чарлі Хітон, Кара Буоно та Меттью Модайн. Окрім цього, у кінострічці зіграв українець Алек Утгофф.

Дивіться трейлер до серіалу "Дивні дива 3": відео