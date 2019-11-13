Дочекались: "Друзі" можуть вийти новим окремим епізодом

Американський ситком "Друзі", який здобув шалену популярність на початку 21 століття, може знову з’явитись на екранах у тому ж акторському складі, що й колись. Телеканал HBO наразі веде переговори зі сценаристами серіалу та головними героями.

Приголомшливу для фанатів новину повідомили у виданні The Hollywood Reporter з посиланням на власні джерела. За словами журналістів, зовсім скоро ми зможемо стати свідками зйомок спеціального епізоду за участю всім відомих акторів –Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лайзу Кудроу, Мета Леблана, Метью Пері та Девіда Швімера.

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У переговорах з HBO братимуть участь сценаристи оригінального серіалу – Девід Крейн і Марта Кауфман, а також творці комедії NBC з Warner Bros. TV. Варто додати, що стрімінговий сервіс HBO Max належить компанії WarnerMedia і його планують запустити у 2020. Тому можна очікувати, що HBO Max володітиме ексклюзивними правами на трансляцію "Друзів".

Що цікаво, ще на початку 2018 року актриса Дженніфер Еністон (у серіалі Рейчел) натякнула на продовження історії про "Друзів", а головні герої останніми місяцями почали все частіше з’являтись разом на червоних доріжках, приватних святкуваннях та соціальних мережах.

Що відомо про серіал "Друзі"?Серіал "Друзі" отримав чималу популярність у 90-их. Однак і досі кіномани із задоволенням переглядають кумедні епізоди про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку та Фіббі.



За сюжетом, всі друзі живуть у Нью-Йорку та, як жителів мегаполісу, їх цікавлять декілька питань: де взяти гроші, як знайти своє місце в житті, де шукати своє кохання і як встигнути вчасно внести орендну плату за квартиру. Відтак головні герої серіалу потрапляють у курйозні ситуації, розважаються, закохуються і втрачають коханих, змінюють роботу та смакують каву в улюбленій кав'ярні поряд із домом. Кумедні історії "Друзів" підкорили світ, а остання серія, яка вийшла у травні 2004 року, розчулила всіх прихильників серіалу.