Руслана Писанка зіграла головну роль у детективному серіалі: фото і відео
Популярна українська акторка Руслана Писанка отримала головну роль в новому українському серіалі. Це перший за останні роки масштабний проєкт зірки. У кінострічці "Філін" вона перевтілилась у судмедекспертку та попрацювала у морзі.
Як вона розповіла в коментарі "Фактам", цю роль знайшла випадково. Руслана Писанка побачила анонс акторських проб на телепроєкт. З усіх персонажів саме Зоя Модестовна сподобалась зірці, тому вона й запропонувала режисерам себе на цю роль.
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"Все сталося випадково. На сторінці в соціальній мережі кастинг-менеджера я побачила запрошення на проби в детективний серіал. Серед персонажів був і колоритний судмедексперт Зоя Модестовна. Вона здалася мені дуже цікавою. Пам'ятаю, тоді одразу написала, що мені цікава ця роль. Напевно, цим дещо збентежила менеджерів, але мені відповіли, я надіслала пробу і все закрутилося. Через місяць роль належала мені. Зоя Модестовна багато в чому схожа на мене, хоча її гумор, скоріше, цинічний. У мене ж побільше сарказму", – поділилась Руслана Писанка.
Дивіться трейлер до серіалу "Філін": відео
Серіал "Філін" вийде на екрани 12 травня 2020 року. Транслюватиме його телеканал "Україна". За сюжетом, новий відділ поліції розслідує особливо складні справи, за які інші не хочуть і братись. Зйомки проходили на Київщині, де спеціально побудували знімальний майданчик з кабінетами, кафе, кімнатами для допитів підозрюваних та навіть моргом. Саме в останній кімнаті найбільше працювала Руслана Писанка.
Руслана Писанка на знімальному майданчику / Факти
Режисером серіалу виступив Олександр Онуфрієв, тому на глядачів чекатиме захоплива детективна історія. Окрім Руслани Писанки, головні ролі отримали:
- Олександра Епштейн
- Антон Єрьомін
- Федір Ольховський
- Володимир Мельник
- Олесь Каціон
- Інна Мірошниченко
- Євген Григор'єв
- Олена Лавріна
- Микола Кий
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