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Руслана Писанка зіграла головну роль у детективному серіалі: фото і відео

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Руслана Писанка зіграла у серіалі "Філін": сюжет, трейлер, дата виходу / Facebook / @ruslanapisanka

Популярна українська акторка Руслана Писанка отримала головну роль в новому українському серіалі. Це перший за останні роки масштабний проєкт зірки. У кінострічці "Філін" вона перевтілилась у судмедекспертку та попрацювала у морзі.

Як вона розповіла в коментарі "Фактам", цю роль знайшла випадково. Руслана Писанка побачила анонс акторських проб на телепроєкт. З усіх персонажів саме Зоя Модестовна сподобалась зірці, тому вона й запропонувала режисерам себе на цю роль. 

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"Все сталося випадково. На сторінці в соціальній мережі кастинг-менеджера я побачила запрошення на проби в детективний серіал. Серед персонажів був і колоритний судмедексперт Зоя Модестовна. Вона здалася мені дуже цікавою. Пам'ятаю, тоді одразу написала, що мені цікава ця роль. Напевно, цим дещо збентежила менеджерів, але мені відповіли, я надіслала пробу і все закрутилося. Через місяць роль належала мені. Зоя Модестовна багато в чому схожа на мене, хоча її гумор, скоріше, цинічний. У мене ж побільше сарказму", – поділилась Руслана Писанка. 

Дивіться трейлер до серіалу "Філін": відео

Серіал "Філін" вийде на екрани 12 травня 2020 року. Транслюватиме його телеканал "Україна". За сюжетом, новий відділ поліції розслідує особливо складні справи, за які інші не хочуть і братись. Зйомки проходили на Київщині, де спеціально побудували знімальний майданчик з кабінетами, кафе, кімнатами для допитів підозрюваних та навіть моргом. Саме в останній кімнаті найбільше працювала Руслана Писанка. 


Руслана Писанка на знімальному майданчику / Факти

Режисером серіалу виступив Олександр Онуфрієв, тому на глядачів чекатиме захоплива детективна історія. Окрім Руслани Писанки, головні ролі отримали:

  • Олександра Епштейн
  • Антон Єрьомін
  • Федір Ольховський
  • Володимир Мельник
  • Олесь Каціон
  • Інна Мірошниченко
  • Євген Григор'єв
  • Олена Лавріна 
  • Микола Кий
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Кіно
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