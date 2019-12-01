Серіал "Корона": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння

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Серіал "Корона": актори і ролі / Колаж: LifeStyle 24

Багатоепізодична стрічка про життя бриатнської королівської сім'ї з часу правління батька Єлизавети ІІ вже давно підкорила серця поціновувачів історичного жанру. А творці серіалу "Корона" у свою чергу намагаються максимально правдиво передати події, які відбувалися з 1940-х років і тривають до сьогодні.

Прем'єра першого сезону "Корони" відбулася 4 листопада 2016 року. Як зазначалося в іноземних джерелах, на його створення було витрачено понад 156 мільйонів доларів, а відгуки від глядачів були більше, ніж втішними. Тому взимку 2017 року вийшов другий сезон серіалу, після якого проєкт взяв паузу, аби підібріти акторів на головні ролі.

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У двох сезонах поспіль молодих Єлизавету ІІ, Філіпа та інших персонажів грали ті ж самі актори, проте у 3 сезоні, прем'єра якого відбулася 17 листопада 2019 року, оповідаютья події, для яких молодих акторів потрібно було змінити на дещо старших.

Так, аби краще познайомити вас з акторським складом трьох сезонів "Корони" і показати, наскільки добре актори перетворилися у своїх героїв, LifeStyle 24 зробив яскраві фотопорівняння команди та реальних персонажів.

Клер Фой зіграла Єлизавету ІІ у першому та другому сезонах

Клер Фой Єлизавета ІІ актори і ролі корона

Олівія Колман зіграла Єлизавету ІІ у третьому сезоні

Олівія колман Єлизавета ІІ Корона 3 сезон

Метт Сміт зіграв принца Філіпа у першому та другому сезонах

принц Філіп Метт Сміт корона 1 2 сезони

Тобіас Мензіс зіграв принца Філіпа у третьому сезоні "Корони"

принц Філіп корона 3 сезон

Ванесса Кірбі зіграла роль принцеси Маргарет, рідної сестри Єлизавети ІІ 

Ванесса Кірбі принцеса Маргарет корона 3 сезон

Гелена Бонем Картер зіграла принцесу Маргарет у 3 сезоні 

корона 3 сезон актори

Джон Літгоу зіграв Вінстона Черчилля

Корона актори ролі Черчиль

Джеремі Нортем зіграв прем'єр-міністра Великобританії Ентоні Ідена 

Вікторія Гамільтон зіграла королеву-мати Єлизавету  

корона актори і ролі

Джош О'коннор у третьому сезоні зіграє принца Чарльза в молодості

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Єлизавета II Королівська сім'я
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