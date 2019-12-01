Серіал "Корона": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння

Багатоепізодична стрічка про життя бриатнської королівської сім'ї з часу правління батька Єлизавети ІІ вже давно підкорила серця поціновувачів історичного жанру. А творці серіалу "Корона" у свою чергу намагаються максимально правдиво передати події, які відбувалися з 1940-х років і тривають до сьогодні.

Прем'єра першого сезону "Корони" відбулася 4 листопада 2016 року. Як зазначалося в іноземних джерелах, на його створення було витрачено понад 156 мільйонів доларів, а відгуки від глядачів були більше, ніж втішними. Тому взимку 2017 року вийшов другий сезон серіалу, після якого проєкт взяв паузу, аби підібріти акторів на головні ролі.

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У двох сезонах поспіль молодих Єлизавету ІІ, Філіпа та інших персонажів грали ті ж самі актори, проте у 3 сезоні, прем'єра якого відбулася 17 листопада 2019 року, оповідаютья події, для яких молодих акторів потрібно було змінити на дещо старших.

Так, аби краще познайомити вас з акторським складом трьох сезонів "Корони" і показати, наскільки добре актори перетворилися у своїх героїв, LifeStyle 24 зробив яскраві фотопорівняння команди та реальних персонажів.

Клер Фой зіграла Єлизавету ІІ у першому та другому сезонах

Олівія Колман зіграла Єлизавету ІІ у третьому сезоні

Метт Сміт зіграв принца Філіпа у першому та другому сезонах

Тобіас Мензіс зіграв принца Філіпа у третьому сезоні "Корони"

Ванесса Кірбі зіграла роль принцеси Маргарет, рідної сестри Єлизавети ІІ

Гелена Бонем Картер зіграла принцесу Маргарет у 3 сезоні

Джон Літгоу зіграв Вінстона Черчилля

Джеремі Нортем зіграв прем'єр-міністра Великобританії Ентоні Ідена

Вікторія Гамільтон зіграла королеву-мати Єлизавету

Джош О'коннор у третьому сезоні зіграє принца Чарльза в молодості