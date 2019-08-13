Серіал "Корона": з'явився перший тизер з датою прем'єри

Вихід третього сезону британського серіалу "Корона" компанії Netflix став одним з найбільш очікуваних серед армії прихильників. Стримінговий сервіс вже представив перший тизер та повідомив про дату прем'єри серіалу.

Перший тизер опубліковано на офіційній сторінці серіалу від Netflix в Instagram.

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Роль Єлизавети II зіграє акторка, лауреатка премії "Золотий глобус" Олівія Колман, яку показано в короткому тизері серіалу "Корона". У підписі зазначається, що прем'єра відбудеться 17 листопада 2019 року.

Чоловіка королеви Єлизавети II (Клер Фой) у перших двох сезонах виконував англійський актор Метт Сміт. Однак через хронологію сценаристи обрали нового актора на роль принца Філліпа – Тобайаса Мензіса. Сестру королеви принцесу Маргарет зіграє Хелена Бонем Картер, Маргарет Тетчер – Джилліан Андерсон, а принцесу Діану – актриса Емма Коррін.

Що відомо про серіал "Корона"?Драматичний серіал "Корона" телеканалу Netflix отримав небачений успіх після свого запуску у 2016 році. Він розповідає історію британської королівської сім'ї в середині XX століття. Бюджет першого сезону склав грандіозних 156 мільйонів доларів. На даний момент знято два сезони.



За головну роль в серіалі "Корона" Клер Фой отримала "Золотий глобус" у 2018 і премію Гільдії кіноакторів у 2017 році. Перший сезон серіалу також отримав статуетку "Золотий глобус" у 2017 в категорії "найкращий драматичний серіал".