Серіал "Локі" від Disney та Marvel: сюжет, тизер і дата виходу

Одним із найочікуваніших проєктів від Disney та Marvel є серіал "Локі" (Loki), знятий про однойменного персонажа за мотивами коміксів. Усе, що відомо про прем'єру – читайте на LifeStyle 24.

У 2020 році кіногіганти Disney та Marvel взялися створити кілька спільних проєктів, серед яких серіал "Локі" (Loki). Як відомо, сюжет стрічки буде зосереджено на головному персонажеві, про якого раніше було створено однойменний комікс.

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Новий проєкт також входитиме до Кіновсесвіту Marvel, як і "ВандаВіжн" та "Сокіл та Зимовий солдат". Однак прем'єра "Локі" відбудеться не раніше, ніж навесні 2021 року. Творці повідомили, що стрічка складатиметься з 6 або 8 епізодів, бюджет для яких виділено достатньо великий.

Відомо, що події у серіалі відбуватимуться після історії фільму "Месники: Завершення". Мінливий лиходій Локі, який вже з'являвся у другорядних ролях в інших картинах, повернеться до образу Бога підступності. Цього разу він буде головним персонажем своєї історії.

Знімальну групу очолюватиме сам Кевін Фейдж, який є головою Marvel Studios. Він сів у крісло продюсера. Його помічником став Майкл Уолдрон, а режисером виступить Кейт Херрон. Раніше в мережі з'явилася інформація, що Тайка Вайтіті нібито запрошений працювати над серіалом, однак він режисируватиме всього одну або дві серії.

Актори і ролі в серіалі "Локі"

Том Гіддлстон – Локі

Софія Ді Мартіно

Оуен Вілсон

Фрагменти з серіалу "Локі" у відеозбірці від Disney та Marvel