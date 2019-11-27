Серіал "Мандалорець" за мотивами "Зоряних війн" визнано найпопулярнішою стрімінговою стрічкою

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Кадр з серіалу "Мандалорець" / IMDb

Близько двох тижнів тому компанія Disney презентувала ще один проєкт, в основу якого лягли події з всесвіту "Зоряних війн". Незадовго після прем'єри стрічку "Мандалорець" визнали найпопулярнішим стрімінговим серіалом.

Фільми франшизи "Зоряні війни", а також інші проєкти, зняті за мотивами фантастичного всесвіту, стали справжніми улюбленцями глядачів. Так, як повідомляє видання Business Insider, серіал "Мандалорець" отримав найбільшу кількість переглядів на стрімінгових платформах.

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Нагадаємо, серіал "Мандалорець" дебютував одночасно з ресурсом Disney+ і став його так званим хедлайнерським проєктом. Проєкт одразу ж обійшов науково-фантастичний серіал "Дивні дива", який тримав лідируючу позицію впродовж 21 тижня. Так, в період з 17 до 23 листопада перші епізоди стрічки "Мандалорець" отримали понад 100 мільйонів пошукових запитів, а результат "Дивних див" сягав 81 мільйона.

Додамо, що серіал "Мандалорець" – це американський вебсеріал у жанрі космічної опери, який є складовою частиною канонічного всесвіту "Зоряних війн".

"Мандалорець": дивитися тизер до серіалу за мотивами "Зоряних війн"

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Disney
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