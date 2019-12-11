Серіал "Папік": 11 та 12 серії комедійної стрічки

Пенсіонер Олександр і мисливиця на багатіїв Ліза готові вражати вас своїми новими пригодами. Пропонуємо вам переглянути 11 і 12 серії серіалу "Папік", які вийшли на телеканалі "1+1" напередодні, 10 грудня.

Комедійний серіал "Папік" продовжує підривати українське телебачення. Ще б так, цікаві пригоди пенсіонера Олександра Миколайовича у виконанні Станіслава Боклана, а також молодої хижачки Лізи навряд чи змогли залишити когось байдужим.

До теми: Серіал "Папік": 9 та 10 серії комедійної стрічки

Напередодні, 10 грудня, на телеканалі "1+1" вийшли 11 та 12 серії серіалу "Папік". Пропонуємо вам переглянути комедійні епізоди і дізнатися, як розгортаються життєві події Олександра та Єлизавети.

11 серія серіалу "Папік"

Дід випадково стає свідком того, як Ліза співає в душі. Йому здається, що вона володіє чудовим голосом, тому він хоче відвести її на прослуховування до музичного училища. Також Олександр Миколайович вирішує "підбити клинці" до давньої знайомої Антоніни. Він дуже хоче їй сподобатися. А його знайома мисливиця на "папіків" Ліза вдало познайомиться з тренером фітнес-клубу. Він виручить її у скрутний і потрібний момент.

Серіал "Папік": 11 серія дивитися онлайн



12 серія серіалу "Папік"

Пенсіонер, який нещодавно хотів покінчити життя самогубством, схоже вловив його смак. Під впливом молодої супутниці Лізи Олександр Миколайович пристосовується до сучасного життя, внаслідок чого хоче стати блогером. Він починає знімати власний блог. А особисте життя Лізи, здається, нарешті налагоджується. Ельдар запрошує її знятися в кіно разом з ним, через що видається їй дуже милим. Ліза закохується в хлопця і розуміє, що тепер її життя стає набагато цікавішим та яскравішим.

Серіал "Папік": 12 серія дивитися онлайн