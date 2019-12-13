Серіал "Папік": фінальні 15 та 16 серії комедійної стрічки

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Серіал "Папік": фінальні 15 та 16 серії комедійної стрічки / Колаж: LifeStyle 24

Комедійний серіал "Папік", який заполонив серця українців, добіг кінця. Напередодні, 12 грудня, на телеканалі "1+1" вийшли останні 15 та 16 серії стрічки. Дивіться фінал серіалу "Папік" на LifeStyle 24.

Весела історія пенсіонера Олександра, який після походу в барбершоп ніби почав нове життя, та його колежанки Лізи добігла кінця. Фінальні серії серіалу "Папік" вийшли вчора на "1+1".

Якщо ви пропустили, тут 13 та 14 серії комедійної стрічки "Папік" 

Нагадаємо, сюжет комедійного серіалу розгортався навколо підстаркуватого українця, який в минулому був успішним і відомим актором. Перед смертю чоловік вирішив привести свій зовнішній вигляд до порядку. Така думка привела Олександра в популярний барбершоп, де він переборщив з алкоголем. Після сп'яніння пенсіонер опинився у нічному клубі, де познайомився з Лізою, яка прийняла його за мільйонера. Чим завершився серіал – дивіться на LifeStyle 24.

15 серія серіалу "Папік"

Ліза успішно пройшла шоу талантів, після чого разом з дідом, Ельдаром та Інессою відправилася відсвяткувати радісну подію додому. Однак їхньому здивуванню не було меж, коли в будинку вони зустріли справжнього господаря. Власник помешкання був, м'яко кажучи, не в захваті від побаченого, а пенсіонер Олександр від хвилювання потрапив до лікарні.

Серіал "Папік": 15 серія дивитися онлайн

 

16 серія серіалу "Папік"

Олександрові зробили складну операцію, а його колежанка Ліза, як справжня подруга, не покидала стіни лікарні. Разом з нею був її коханий Ельдар, який неабияк підтримав засмучену красуню. Саме це допомогло мисливиці на розкішне життя зрозуміти, що саме він забезпечує їй спокій та щастя, а не багатий стоматолог Геннадій. А власник будинку тим часом вирішив подати до суду на компанію, яка вдерлася до його особняка. Олександр, який пережив операцію, вирішує зізнатися у провині. Він каже, що насправді використовував розкішний дім у власних цілях. За його словами, він хотів допомогти Лізі вийти заміж, вдаючи з себе її батька. Від почутого Ліза була просто шокована…

Серіал "Папік": 16 остання серія дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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