Серіал "Папік": 1 та 2 серії комедійної стрічки

В понеділок, 2 грудня, на телеканалі "1+1" стартував новий український серіал "Папік". У російськомовній комедії знялися відомі українські актори, серед яких артисти, які неодноразово знімалися у проєктах від "95 кварталу". LifeStyle 24 пропонує переглянути 1 та 2 серії серіалу "Папік".

Наприкінці року український кінематограф потішив новою запальною комедією "Папік". Серіал виходить на телеканалі "1+1" з понеділка по четвер. Однак, якщо ви пропустили перші серії на телебаченні, пропонуємо вашій увазі 1 і 2 серії серіалу "Папік".

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За сюжетом, колишній актор, який користувався неабиякою популярністю в молодості, сумує за своїм визнанням, впізнаваністю і увагою від фанаток. Тому, аби розбавити будні пенсіонера, вирішує піти у нову стильну перукарню і змінити стрижку. Після відвідування барбершопу чоловік похилого віку відправляється у нічний клуб, де перебирає з алкоголем і знайомиться з молодою дівчиною, яка приймає його за успішного мільйонера.

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Серіал "Папік": 1 серія дивитися онлайн

Серіал "Папік": 2 серія дивитися онлайн