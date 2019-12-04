Серіал "Папік": 3 та 4 серії комедійної стрічки

Комедійний український серіал продовжує завойовувати серця поціновувачів якісного гумору та кумедних сюжетів. Тож, якщо ви не встигли переглянути свіжі епізоди на телеканалі "1+1", пропонуємо вам подивитися 3 і 4 серії серіалу "Папік" на сайті LifeStyle 24.

Сюжет серіалу "Папік" розгортається навколо пенсіонера, який думає, що скоро йому доведеться покинути цей світ. Тому вирішує причепуритися перед смертю, відвідавши стильний барбершоп. Професіонали своєї справи навели красу для ексактора, після чого він вирішив відірватися в нічному клубі як в останнє. Перебравши з алкоголем, пенсіонер знайомиться з молодою дівчиною.

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Ліза – мисливиця на "папіків". Вона щиро вірить, що її новий знайомий – багатий бізнесмен. Однак чоловік молодої "хижачки" дізнається про її невірність і подає на розлучення. Тепер Ліза хоче налагодити своє особисте життя.

У 3 серії серіалу "Папік" Олександр Миколайович, у минулому відомий актор, несподівано для себе дізнається, що його сусід розбагатів через обман пенсіонерів. Як поціновувач справедливості, він хоче помститися негіднику, а у спільниці бере розлучену молодицю Лізу. Вони поселяються у сусідній віллі, після чого їхнє життя перетворюється на казку. Однак Ліза не може забути своєму чоловікові розлучення, тому вирушає з "папіком" і на пограбування яхти свого екскоханого.

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"Папік": 3 серія дивитися онлайн

У 4 серії серіалу "Папік" Ліза, яка прийняла Олександра Миколайовича за бізнесмена, вирішує разом з ним на шопінг. "Папік" мріє справити враження на своїх старих товаришів, яких він запросив у гості, тому хоче мати бездоганний вигляд, а, крім того, планує видати орендовану віллу за власну. Однак в гості до Олесандра і Лізи несподівано навідують не лише його друзі, але й комісія з надання субсидії. Тому вечірка закінчується не так весело, як планував Олександр.

"Папік": 4 серія дивитися онлайн