Серіал "Папік": 9 та 10 серії комедійної стрічки

Протягом минулого тижня на телеканалі "1+1" виходив серіал "Папік", який одразу став однією з улюблених комедій глядачів. Так, продовження захопливої історії у 9 та 10 серії від 9 грудня дивіться на LifeStyle 24.

Вже через кілька днів 1 сезон комедійного серіалу "Папік" завершиться і глядачі зможуть оцінити, чого добилися пенсіонер Олександр Миколайович та мисливиця на "папіків" Ліза.

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Нагадаємо, за сюжетом, головний герой, який у минулому був відомим актором, вирішив вчинити самогубство. Однак у домовину захотів лягти красивим, як у молодості. Тому пішов причепуритися у популярний барбершоп. Там йому гостинно налили смачного віскі, після якого той потрапив у нічний клуб.

На гарно одягненого та стильно причесаного Олександра одразу ж «кинула оком» молода тусовщиця Ліза. Вона подумала, що виграла джекпот, коли випивший пенсіонер розповів їй казку про своє багатство. Однак вже наступного ранку мисливиця на "папіків" дізналася, що насправді Олександр Миколайович звичайнісінький пенсіонер і живе лише на отриману пенсію. Проте так і не змогла піти від нього. Як розгортається історія і що тримає Лізу біля ексактора – дивіться далі.

До речі, тут хто зіграв головні ролі у комедійній українській стрічці "Папік"

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