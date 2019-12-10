Серіал "Папік": 9 та 10 серії комедійної стрічки

28 Читать новость на русском
Серіал "Папік": 9 і 10 серії онлайн / Колаж: LifeStyle 24

Протягом минулого тижня на телеканалі "1+1" виходив серіал "Папік", який одразу став однією з улюблених комедій глядачів. Так, продовження захопливої історії у 9 та 10 серії від 9 грудня дивіться на LifeStyle 24.

Вже через кілька днів 1 сезон комедійного серіалу "Папік" завершиться і глядачі зможуть оцінити, чого добилися пенсіонер Олександр Миколайович та мисливиця на "папіків" Ліза.

Якщо ви пропустили: Серіал "Папік": 7 та 8 серії комедійної стрічки

Нагадаємо, за сюжетом, головний герой, який у минулому був відомим актором, вирішив вчинити самогубство. Однак у домовину захотів лягти красивим, як у молодості. Тому пішов причепуритися у популярний барбершоп. Там йому гостинно налили смачного віскі, після якого той потрапив у нічний клуб.

На гарно одягненого та стильно причесаного Олександра одразу ж «кинула оком» молода тусовщиця Ліза. Вона подумала, що виграла джекпот, коли випивший пенсіонер розповів їй казку про своє багатство. Однак вже наступного ранку мисливиця на "папіків" дізналася, що насправді Олександр Миколайович звичайнісінький пенсіонер і живе лише на отриману пенсію. Проте так і не змогла піти від нього. Як розгортається історія і що тримає Лізу біля ексактора – дивіться далі.

До речі, тут хто зіграв головні ролі у комедійній українській стрічці "Папік"

Серіал "Папік": 9 серія дивитися онлайн

Серіал "Папік": 10 серія дивитися онлайн

 

У Росії назвали місце проведення наступної нормандської зустрічі
сьогодні
6443
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
9 грудня 17:22 "Ножі наголо": головоломка з вбивством
Юлія Ліпенцева 650
7 грудня 19:48 Особисте стає публічним: хто з зірок зганьбився через скандальні пости у мережі
Надія Біленко 2925
7 грудня 16:10 Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
Юлія Турелик 1497
7 грудня 15:05 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
Квітослава Туз 27028
6 грудня 18:51 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 6 – 8 грудня
Уляна Журба 288
Новини
Більше новин
Залиште відгук