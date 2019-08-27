Серіал "Перші леді": стало відомо, яка акторка зіграє роль Мішель Обами

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Віола Девіс зіграє Мішель Обаму у серіалі "Перші леді"
Віола Девіс зіграє Мішель Обаму у серіалі "Перші леді" / variety.com

Над майбутнім серіалом "Перші леді" працює американський телеканал Showtime. У багатоепізодній стрічці розповідатиметься про дружин американських президентів. Оскільки Мішель Обама є однією з найвпливовіших перших леді за всю історію США, то кандидатура на її роль у серіалі цікавила фанатів чи не найбільше.

Як повідомляє видання Variety, колишню першу леді США, дружину 44-го президента США у серіалі "Перші леді" зіграє оскароносна акторка Віола Девіс.

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В сюжет американської драми творці серіалу покладуть життя американських президентів протягом всієї історії США. А, оскільки, неабияку роль у житті глави держави відіграє його дружина, яка автоматично стає першою леді та зразком для наслідування, то епізодична стрічка розповість і про їхнє особисте та політичне життя.

Як зазначається у джерелі, перший сезон "Перших леді" буде присвячений Елеонорі Рузвельт, Бетті Форд та Мішель Обамі.

Варто додати, що 44-й президент США Барак Обама і його дружина Мішель також зроблять внесок в американську кіноіндустрію. У травні вони повідомили, що випускатимуть фільми спільно з сервісом Netflix, які надихатимуть інших людей на звершення.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Барак Обама
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