Серіал "Пліткарка" може повернутися на телеекрани: несподівані подробиці

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Серіал "Пліткарка"
Серіал "Пліткарка" / Instagram / @gossipgirlfeed

Американський телевізійний канал The CW обговорює можливість перезапуску популярного серіалу "Пліткарка", який виходив на телеекрани з 2007 по 2012 рік.

Про це заявив президент The CW Television Network Марк Педовітц під час прес-туру Асоціації телевізійних критиків, повідомляє видання TV Line.

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За його словами, The CW наразі лише в процесі обговорення ідеї перезапуску проекту.

Ми в процесі обговорення, але я не знаю, коли ми дійдемо якогось рішення. Я не знаю, коли це станеться. Багато чого залежить від Warner Bros. Та виконавчих продюсерів Джоша Шварца та Стефані Севедж, тому що без них це не має сенсу,
– розповів президент The CW Television Network.

Серіал "Пліткарка"
Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка" / Instagram / @gossipgirlfeed

Педовітц не став заперечувати, що питання продовження телешоу залишається відкритим. Серіал "Пліткарка" виходив з 2007 до 2012 року, головні ролі у якому виконали Блейк Лавлі, Лейтон Містер, Ед Вествік та Тейлор Момсен. У ньому йдеться про заможне життя та інтриги дітей багатіїв Верхнього Іст-Сайду. 

Серіал "Пліткарка"
Лейтон Містер і Ед Вествік у серіалі "Пліткарка" / Instagram / @gossipgirlfeed

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Блейк Лайвлі
Джерело: Lifestyle
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