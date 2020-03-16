Серіал "Розповідь служниці" 4 сезон припинили знімати через загрозу коронавірусу

Американський телесеріал "Розповідь служниці", який здобув шалену популярність у всьому світі через свій антиутопічний сюжет, наразі перебуває в стадії паузи. Зйомки 4 сезону зупинили через загрозу поширення коронавірусу на знімальному майданчику.

Про це заявила головна героїня серіалу Елізабет Мосс у своєму інстаграмі. За її словами, виробництво 4 сезону довелось зупинити, щоб зберегти здоров'я та безпеку всіх акторів та знімальної команди.

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"Це шоу – моє життя, а цей акторський склад – моя сім'я. Немає нічого важливішого, ніж переконатися, що вони і всі навколо перебувають в безпеці. Ми сподіваємося повернутися у знімальний процес, як тільки це буде безпечно. А поки залишайтеся в ізоляції, будьте здорові і дбайте про себе", – заявила кіноактриса 16 березня.

Що відомо про серіал "Розповідь служниці"?Як зазначалось вище, його зняли за мотивами однойменної книги Маргарет Етвуд – перша книга була опублікована в 1985 році. За сюжетом, події відбуваються в майбутньому, у вигаданій країні Галаад, де правлять лише військові чоловіки. Через надлишкове забруднення повітря лише одна зі ста жінок здатна народжувати дітей. Тому здатних до дітородіння дівчат силоміць тримають у спеціальних приміщеннях, яких вчать бути покірними чоловікам.

Додамо, що це вже не перша кінострічка, яка поставила на паузу виробничий процес. Скасували свої зйомки такі голлівудські стрічки, як "Місія нездійсненна" з Томом Крузом, "Рівердейл", "Сокіл та Зимовий солдат", "Карнівал Роу", "Ранкове шоу" та інші. І це не враховуючи кінопрем'єр, яким не судилось відбутись у найближчі місяці. Лише компанія Disney оцінює збитки цього року у 5 мільярдів доларів через пандемію коронавірусу. Сама ж кіностудія Disney та стримінговий сервіс Netflix повністю зупинили кіновиробництво.