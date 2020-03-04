"Спіймати Кайдаша": чим здивує глядачів 3 і 4 серії комедійного серіалу

3 березня на екрани вийшли ще два епізоди українського серіалу "Спіймати Кайдаша". Екранізація знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького отримала чимало схвальних відгуків, відтак тисячі кіноманів з нетерпінням очікують на 3 і 4 серії, що з'являться у мережі. Чим здивує продовження серіалу – дізнавайтесь у новині LifeStyle 24.

Про чвари звичайної сім'ї, яка живе у селі, відомо всім українців, адже, мабуть, не знайдеться того, хто не читай знаменитого гумористичного твору. Та якщо ви ще не читали книгу, є чудова нагода переглянути серіал "Спіймати Кайдаша", знятого за мотивами повісті. У серіалі автори порушили актуальні і сьогодні теми та з гумором показали життя 8 головних героїв в одному будинку.

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"Спіймати Кайдаша": 3 і 4 серії - анонс і трейлери / СТБ

Третя серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

Не встигла запальна Мотря вийти заміж за Карпа, як її свекруха одразу ж підібрала чимало роботи. Маруся Кайдаш змушує невістку вставати дуже рано, годувати худобу, готувати сніданок на всіх членів сім'ї та прибирати у будинку. Сама ж жінка скаржиться на своє здоров'я і більше відпочиває. Та поки Мотря покірно виконує забаганки свекрухи, та між відпочинком встигає обговорити її з сусідами, нарікаючи, що дівчина непривітна, лінива і не вміє поратись біля дому. Жінки починають "війну".

Водночас чоловіки відчувають у домі себе зайвими. Чималі чвари змушують Омелька Кайдаша пиячити та намагатись поділити прибуток від роботи з синами. Не подобається ситуація в домі і Лавріну, який несподівано вирушає в місто на роботу. А в селі всі готуються до Різдва, що, можливо, принесе довгоочікуваний мир у сім'ю Кайдашів.

Дивіться трейлер до 3 серії "Спіймати Кайдаша": відео

Четверта серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

У 4 серії конфлікти таки вщухли у родині Кайдашів. Мотря позбулась хатньої роботи та влаштувалась бухгалтером у сільську адміністрацію. А от Кайдашиха змушена припинити відпочинок та взятись до роботи по дому. І поки всі родичі на роботі, Маруся Кайдаш встигає всюди понишпорити, навіть у шафі невістки та їхньому сховку грошей.

Омелько Кайдаш потерпає від галюцинацій. Чоловік наважився лікуватись від алкоголізму у бабки Параски.

А от Лаврін у місті не засиджується, що вихідних приїжджає до села та допомагає сусідці Тані доглядати за її донькою. Хлопець навіть думає одружитись з нею. Але несподівано Лаврін зустрічає Мелашку, в яку закохується з першого погляду.

Дивіться трейлер до 4 серії "Спіймати Кайдаша": відео

Головні актори серіалу "Спіймати Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Віктор Жданов

Марія Кайдаш – Ірина Мак

Карпо – Тарас Цимбалюк

Лаврін – Григорій Бакланов

Мотря – Антоніна Хижняк