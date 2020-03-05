"Спіймати Кайдаша": 5 і 6 серія українського серіалу, який підкорює мережу

Чи не найбільш обговорюваним серіалом тижня стала екранізація "Кайдашевої сім'ї". Прем'єра відбулась на каналі "СТБ", а 4 березня глядачі зможуть побачити 5 і 6 серії "Спіймати Кайдаша". Чим продовжиться захоплива історія про українську сім'ю – читайте на LifeStyle 24.

П'ята серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжетНаразі серіал "Спіймати Кайдаша" отимав чимало схвальних відгуків. Автори телепроєкту вирішили по-новому показати знамениту повість Івана Нечуя-Левицького та зобразити життя у сучасному селі. Цікаво, що імена головних героїв не зазнали змін, відтак глядачі вже з цікавістю спостерігають за курйозними перипетіями у житті Омелька та Марусі Кайдаш, а також їхніх синів Карпа і Лавріна та невісток Мотрі і Мелашки. На прикладі головних героїв, які намагаються налагодити своє особисте життя, кіномани зможуть побачити чимало актуальний проблем сьогодення.

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Вже ввечері 4 березня відбудеться анонсований показ 5 та 6 серії "Спіймати Кайдаша". Як зміниться звичне життя української родини та чому Карпо і Омелько Кайдаші почварять – дізнавайтесь в анонсі до нових епізодів.

П'ята серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

У 5 епізоді серіалу на Омелька та Марію чекатимуть другі сватання. Подружжя вирушить до сусіднього села, де скромно живе родина Балашів. Ні батько, ні мати ще не мбачили Мелашку, відтак під час поїздки намагаються дізнатись у Лавріна деталі про дівчину та її рід. Однак, побачивши, в якій скруті живуть свати, Кайдашиха передумала давати благословення на шлюб. Ще більше вона розізлилась, дізнавшись про вік дівчини.

Не в захваті від майбутнього весілля і Мотря, яка розуміє, що для ще однієї сімейної пари в домі немає місця. У розмовах про можливий переїзд від батьків Карпо дуже категоричний: він не має наміру покидати батьківський будинок. Тоді в Мотрі і з'являється новий план дій: вона вмовляє Лавріна переробити половину сараю в житловий будинок. Коли ж хлопець завершує ремонт – жінка не втримує заздрощів. Чи отримає Лаврін згоду на одруження та як нащаки Кайдаша поділять квадратні метри – глядачі побачать у 5 серії серіалу.

Дивіться трейлер до 5 серії "Спіймати Кайдаша": відео

Шоста серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

Вже у 6 випуску "Спіймати Кайдаша" Мелашка та Лаврін очікували на появу першої дитини. Однак вагітність дівчини не вплинула на ставлення Марусі Кайдаш до невістки: майбутня мама потерпає від завдань свекрухи. Не отримує вона підтримки і в Мотрі.

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Карпо з дружиною переїжджають в окрему хату та це не вберігає їх від сімейних сварок. Кайдашиха та Мотря не можуть поділити худобу та город, а тому щоразу зчиняють скандал. Поділити роботу в СТО не можуть і Карпо з батьком. Омелько Кайдаш почав брати плату за ремонт машин алкоголем, що аж ніяк не схвалює його нащадок. Чому Кайдаші опиняться в поліцейському відділенні – глядачі побачать 4 березня.

Дивіться трейлер до 6 серії "Спіймати Кайдаша": відео

Відео буде згодом

Головні актори серіалу "Спіймати Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Віктор Жданов

Марія Кайдаш – Ірина Мак

Карпо – Тарас Цимбалюк

Лаврін – Григорій Бакланов

Мотря – Антоніна Хижняк

Мелашка – Дарина Федіна