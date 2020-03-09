"Спіймати Кайдаша": чим дивуватиме 8 і 9 серії українського серіалу

Український режисер Олександр Тіменко майстерно втілив на екрани історію про культову сімейку Кайдашів. Прем'єра комедійного серіалу відбулась на телеканалі "СТБ" 2 березня. Що ж чекає на глядачів у 8 та 9 епізодах "Спіймати Кайдаша" – читайте на LifeStyle 24.

Як відомо, сценарій гумористичної драми написала Наталка Ворожбит – авторка "Кіборгів" і "Школи". Основою для серіалу "Спіймати Кайдаша" стала легендарна повість Івана Нечуя-Левицького. Знайому історію про українську сім'ю перенесли у ХХІ століття, тому всі глядачі мають змогу спостерігати, як складається доля Марії та Омелька Кайдаша, а також їхніх синів Карпа і Лавріна та невісток Мотрі і Мелашки. Від кумедних ситуацій та сварок складно втримати сміх, що відзначили користувачі мережі.

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9 березня автори успішного кінопроєкту показали 8 і 9 серії. Чого ж чекати від нових епізодів – читайте в описі.

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Восьма серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

У 8 серії серіалу "Спіймати Кайдаша" українська родина забуде про день народження Марусі Кайдаш. Головній героїні комедії не до жартів: вона кілька днів поспіль готувалася до застілля. Щоб виправити ситуацію, Лаврін та Мелашка вирішили подарувати те, що було під рукою – чайний сервіз Мотрі, що може призвести до чергового скандалу.

Водночас Омелько продовжує вживати алкоголь. Чоловік готовий продати все, щоб вмовити продавця в магазині віддати йому спиртне. Здоров'я його погіршується, а Омелько вже починає бачити нечисть. Родина Кайдашів вирішила відправити його на лікування в місто, однак медики не можуть допомогти в цьому. Чи зможе Омелько Кайдаш повернутись до роботи та якими пригодами обернеться витівка Лавріна – глядачі побачать у новому епізоді серіалу "Спіймати Кайдаша".

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Дев'ята серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

У селі Семигори продовжують стежити за перипетіями у сім'ї Кайдашів. Сусіди Таня з Артемом планують навідатись в гості до Лавріна і Мелашки. У пари от-от народиться друга дитина. Водночас Карпо та Мотря вирішили повернутись до міста, де оселились у батьків дівчини. Але й тут їй не бачити спокійного життя: мама Мотрі наголошує, що вона зробила неправильний вибір чоловіка та змушує задуматись про розлучення. Від труднощів вдома норовлива героїня так напилась на корпоративі, що забула дорогу додому.

А от Омелько Кайдаш навпаки позбувся тяги до алкоголю. Він почав ходити до церкви та вивчати Біблію. І, на перший погляд, все у Кайдашів тепер добре, однак все може змінитися у новорічну ніч.

Головні актори серіалу "Спіймати Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Віктор Жданов

Марія Кайдаш – Ірина Мак

Карпо – Тарас Цимбалюк

Лаврін – Григорій Бакланов

Мотря – Антоніна Хижняк

Мелашка – Дарина Федіна