Серіал Stargirl за коміксами DC: в мережі з'явився перший трейлер – відео

Фільми та телесеріали, зняті за мотивами однойменних коміксів, користуються найбільшою популярністю і збирають чималі суми у прокаті. Тому компанії та телеканали не втрачають можливості догодити глядачеві і тим самим підвищити свої рейтинги.

Як повідомлялося раніше, сценаристом проєкту, якому вже приписують неабиякий успіх, виступить американський письменник і сценарист коміксів Джефф Джонс, а композиторкою проєкту стала Пинар Топрак. Так, перший трейлер до майбутнього телесеріалу "Супергерл" (Stargirl) знімальна команда показала фанатам у вівторок, 10 грудня.

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За сюжетом серіалу "Супергерл", Кортні Вітмор жила звичайним життям школярки, поки серед речей свого вітчима не знайшла палицю Стармена. Як їй відомо, Пет Дуган раніше був помічником супергероя, однак після його смерті вирішив відпочити від діяльності, забравши з собою його посох. Після того, як Кортні знайшла чарівну палицю, вона наділила її своїми здібностями і звичайна школярка стала справжньою Stargirl.

Головну роль в серіалі зіграє Брек Бесінджер, а її вітчима Пета Дугана – Люк Вілсон. Прем'єра стрічки запланована на весну 2020 року.

Stargirl: перший трейлер серіалу дивитися онлайн