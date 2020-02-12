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Серіал "Статеве виховання" продовжили на 3 сезон: в мережі з'явився перший тизер

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Кадр з серіалу "Статеве виховання" / IMDb

Британський комедійно-драматичний телесеріал "Статеве виховання" (Sex Education), здається, користується неабиякою популярністю. Одразу після виходу 2 сезону творці повідомили про продовження стрічки на третій.

Про те, що серіал "Статеве виховання" (Sex Education) продовжено на третій сезон, творці франшизи повідомили на офіційній сторінці стрічки у твіттері.

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Також на ютуб-каналі компанії Netflix, яка займається зйомками серіалу, з'явився тизер-трейлер. У короткому промо-ролику з'являється директор школи у Мурдейлі Алістер Петрі. Він проводить глядачів приміщенням, де влаштували артвиставку, і розповідає про кожного героя серіалу.

Джилліан Андерсон, яка грає одну з головних ролей в серіалі "Статеве виховання", також зробила анонс нового сезону на своїй сторінці в твіттері. "Побачимося скоро. 3 сезон", – написала актриса.

Нагадаємо, комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" (Sex Education) розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл. Події першого сезону розгортаються навколо 16-річного юнака Отіса, який переживає не найкращий період у своєму житті. Його батьки розлучилися, тому він залишився жити з матір'ю, яка працює секс-терапевтом. Він часто чує слово "секс" і розмови на "дорослі" теми у своєму домі Тому у хлопця зародилася ідея створити у школи підпільні курси сексуального виховання.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Netflix
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