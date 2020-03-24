Ель Фаннінг зіграла головну роль у сатиричному серіалі про Катерину ІІ: перший тизер

Голлівудська акторка Ель Фаннінг майстерно перевтілилась в імператрицю Катерину ІІ. Це кіномани могли побачити у першому тизері серіалу "Велика" (The Great), що вийшов на відеосервісі Hulu.

Відомо, що режисерами сатиричної стрічки виступили Гіта Патель і Метт Шекман. Їхні роботи добре відомі глядачам, адже саме цей голлівудський тандем причетний до створення "Відьмака", "Доктора Хауса", а також "Фарго".

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В основі сюжету серіалу – історія юної доньки німецького князя Софії Августи Фредеріки Ангальт-Цербстської, яка виходить заміж за російського імператора Петра III. Дівчина переїжджає до Російської імперії та змінює свою віру. Швидко Катерина ІІ розчаровується у своєму чоловіку, адже недолугий імператор приймає невдалі політичні рішення.

Серіал хоч і має історичні факти, однак створений у формі сатиричних замальовок. Тут глядачі зможуть побачити бурхливу молодість Катерини ІІ, її шлюб з Петром ІІІ та повалення імператора з престолу.

Відомо, що зйомки завершились до пандемії коронавірусу. Про це розповіла у мережі Ель Фаннінг, яка не стримувала захвату від майбутньої прем'єри.

Всього місяць тому закінчилася робота над серіалом, і ось уже прем'єра трейлера! Грати Катерину II було для мене честю. Я багато чому навчилася від цієї молодої жінки, яка повільно йде до влади в патріархальному світі. Прийшов час правити Росією по-іншому!

– поділилась вона.

Головні ролі у серіалі "Велика" отримали Ель Фаннінг, Ніколас Холт, Фібі Фокс, Адам Годлі, Гвілім Лі, Чаріті Вейкфілд. Їхню неймовірну акторську гру можна буде побачити вже з 15 травня. Саме на цю дату запланована прем'єра серіалу.

Дивіться тизер до серіалу "Велика": відео