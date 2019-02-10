Серіал "Велика маленька брехня 2": у мережі з'явились нові кадри зі зйомок

Новий проект від студії HBO "Велика маленька брехня" (Big Little Lies) стрімко завоював світ. Поки кіномани з нетерпінням очікують 2 сезону серіалу, голлівудські зірки залюбки приковують ще більшу їх увагу до проекту.

Акторка Різ Візерспун, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Велика маленька брехня", вирішила підігріти цікавість глядачів та опублікувала кадри зі знімального майданчика.

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Дівчата з Монтерея повертаються. Ви готові? Прем'єра вже в червні,

– написала Різ Віреспун.



Серіал "Велика маленька брехня 2" / HBO



Голлівудські акторки в серіалі "Велика маленька брехня 2" / Instagram / @reesewitherspoon



"Велика маленька брехня 2": кадри зі знімального майданчика / Instagram / @reesewitherspoon



Зйомки нового сезону "Великої маленької брехні" / Instagram / @reesewitherspoon

Серіал "Велика маленька брехня" знятий за однойменним романом Ліами Моріарті. У центрі сюжету – історія кількох родин, які живуть у невеличкому містечку Монтерей. Ідилія припиняється, коли під час благодійного шкільного балу стається вбивство. Поліція, яка розслідує злочин, натикається на багато жахливих таємниць, прихованих в ідеальних родинах.

У популярному серіалі головні ролі зіграли Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Шейлін Вудлі і Меріл Стріп. Режисером другого сезону "Великої маленької брехні" стала Андреа Арнольд. Прем'єра запланована на червень 2019 року.