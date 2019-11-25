Серіал "Відьмак": кому дісталися головні ролі в популярній фентезійній екранізації

Попри те, що до виходу серіалу "Відьмак" залишилося ще трохи більше, ніж три тижні, його популярність лише зростає. Редакція LifeStyle 24 вирішила познайомити вас з акторським складом стрічки, знятої за мотивами однойменної гри. Тож, які актори зіграли головні ролі у серіалі "Відьмак" – читайте далі.

Про старт зйомок серіалу "Відьмак" стало відомо ще у 2018 році, проте втілити шалену ідею в життя вдалося до кінця 2019 року. Так, вже 20 грудня на стрімінговому сервісі Netflix стартує перший сезон стрічки про відьмака Геральта. Незважаючи на те, що до прем'єри залишився майже місяць, високі рейтинги проєкту потішили творців картини, тому вони вирішили одразу ж продовжити серіал "Відьмак" на другий сезон.

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Що цікаво, в одному з інтерв'ю авторка ідеї зізналася, що має намір зняти цілих сім сезонів серіалу! Звісно, все, що для цього потрібно – популярність стрічки. А, як ми можемо відслідковувати в мережі, як мінімум першому сезонові високий рейтинг забезпечено. Тож, хто зіграв головні ролі у серіалі "Відьмак" – читайте на LifeStyle 24.

Актори та ролі серіалу "Відьмак"

Генрі Кавілл – відьмак Геральт

36-річний англійський актор, який також відомий роллю Супермена, зіграє головного героя Геральта з Рівії – одного з останніх мисливців та монстрів.



Генрі Кавілл в серіалі "Відьмак" / Instagram / @henrycavill

Фрея Аллан – Цірілла

18-річна британська актриса Фрея Аллан зіграє королеву Цінтри, Ціріллу Фіону Елен Ріаннон. Її роль також вважається однією з найголовніших у серіалі "Відьмак".



Фрея Аллан в серіалі "Відьмак" / Instagram / @witchernetflix

Аня Чалотра – Йеннефер з Венґерберґа

Чародійку Йеннефер зіграє 23-річна британська актриса. Аня Чалотра також зіграла Дженніфер Ашман у британському телешоу "Вандерлуст", після чого і зазнала популярності.



Аня Чалотра в серіалі "Відьмак" / Instagram / @witchernetflix

Джої Беті – Любисток (Лютик)

Британець Джої зіграє мандрівного барда Юліана Альфреда Панкраца або ж простіше кажучи Лютика. Він – найкращий друг Геральта і його незмінний його супутник.



Джої Беті / IMDb

Міллі Брейді – Ренфрі

Роль доньки князя Крейдена Фредефалька від першого шлюбу дісталася 25-річній британські акторці Міллі Брейді. Вона відома також з фільму "Гордість, упередження і зомбі".



Міллі Брейді / Pinterest

Майанна Берінг – Тіссая

Одну з перших випускниць чарівницької школи в Аретузи і одну з найстаріших чародійок світу зіграла Майанна Берінг.



Майанна Берінг / IMDb

Імон Фаррен – Кагір

Кагір – молодий лицар, нільфгардський граф, син сенешаля Келлаха еп Груффида і Мавр вар Анагід, дорученець імператора Емгир вар Емрейса.



Імон Фаррен / IMDb

Том Кентон – Філавандрель

Молодому акторові Тому Кентону дісталася роль ватажка вільних ельфів Синіх Гір. Він – ельф і радник королеви Доль Блатанна.



Том Кентон / IMDb

Джоді Мей – королева Каланте

Королеву Цінтри, бабусю Цірілли зіграє 44-річна Джоді Мей.



Джоді Мей / Strange Girl

Ларс Міккельсен – Стрегобор

Стрегобор – чародій і член ради магів.



Ларс Міккельсен / BT