Серіал "Відьмак": де дивитися та дата виходу всіх серій

Нарешті 20 грудня передплатники стрімінгового сервісу Netflix дочекалися прем'єри серіалу "Відьмак". Однак, якщо ви пропустили великий реліз і не знаєте подробиць про цю "магічну" стрічку, LifeStyle 24 підготували для вас інформацію, де дивитися “Відьмака”, скільки буде серій, коли вони вийшли і як вони називаються.

Прогнози кінокритиків на серіал "Відьмак" досить перспективні. Кажуть, проєкт від Netflix може стати гідним конкурентом "Грі престолів", яка навесні 2019 року показала свої фінальні епізоди. Творці стрічки пророкують таке ж майбутнє "Відьмаку": сюжет розплановано на 7 сезонів, в кожному з яких буде по 8 епізодів, проте у тому випадку, якщо серіал зацікавить глядача.

До речі, тут: Прем'єра серіалу "Відьмак" на Netflix: сюжет і трейлери популярної стрічки

Перший сезон "Відьмака" дебютував ще 20 грудня на стрімінговому сервісі Netflix. Творці вирішили не мордувати фанатів інтригою і представили одразу всі 8 серій першого сезону. Дивитися серіал "Відьмак" можна на сайті самого потокового мультимедіа – Netflix. А з назвами епізодів пропонуємо ознайомитися нище.

Назви та дата виходу серій серіалу "Відьмак":

1 серія – 20 грудня – "Початок кінця"

2 серія – 20 грудня – "Чотири знаки"

3 серія – 20 грудня – "Зрадницька Луна"

4 серія – 20 грудня – "Банкети, виродки і похорон"

5 серія – 20 грудня – "Стримані апетити"

6 серія – 20 грудня – "Рідкісні види"

7 серія – 20 грудня – "Перед падінням"

8 серія – 20 грудня – "Дещо більше"

Серіал "Відьмак": трейлер українською дивитися онлайн



