Серіал "Відьмак" став найбільш затребуваним серіалом у США

Серіал "Відьмак" дебютував на стрімінговому сервісі близько трьох тижнів тому, але навіть за такий короткий зміг отримати високий рейтинг серед американських глядачів.

На сайті видання Parrot Analytics з'явилася інформація, що проєкту "Відьмак" (The Witcher), знятому за мотивами однойменної книги та гри, вдалося стати одним із найбільш затребуваних серіалів у США.

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Що цікаво, на популярному веб-сайті з оглядами та рейтингами кіно Rotten Tomatoes зазначалося, що "Відьмак" отримав "гнилий рейтинг", а журналісти популярних світових ЗМІ висловлювали незадоволення стрічкою.

Попри це, нова робота Netflix обійшла у рейтингу найбільш затребуваних стрімінгових серіалів навіть "Мандалорця" від Disney+. А одразу після виходу "Відьмак" увійшов у трійку лідерів. Додамо, що саме "Мандалорець" наприкінці листопада було визнано найбільш популярним у такому рейтингу і він тримав цю позицію протягом п'яти тижнів.

Відьмак: трейлер українською дивитися онлайн