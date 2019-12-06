Серіал "Відьмак": в мережі з'явилися нові персонажні постери з головними героями

До прем'єри чи не найочікуванішого серіалу 2019 року залишилося трохи більше, ніж два тижня. Тому в мережі з'являються нові постери, тизери та трейлери серіалу "Відьмак", які вразили фанатів своєю ефектністю.

Нові персонажні постери з головними героями серіалу "Відьмак" з'явилися на офіційній сторінці Netflix у твітері.

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Допис з трьома красивими персонажами, а саме Відьмаком, Ціріллою та Йеннефер, менше, ніж за добу зібрав півтора тисячі поширень і майже 7 тисяч вподобань, тоді як інші пости "лайкали" в кілька разів менше. Така реакція користувачів мережі не може не свідчити про те, що серіал "Відьмак", прем'єра якого відбудеться вже 20 грудня, користується популярністю серед глядачів.

Так, на нових постерах постали Генрві Кавілл, Фрея Алан та Аня Чалотра.