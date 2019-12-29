Серіал "Відьмак": як виглядали головні герої у стрічці та відеогрі – фотопорівняння

Трохи більше, ніж тиждень тому на стрімінговому сервісі Netflix відбулася велика прем'єра серіалу "Відьмак". Редакція LifeStyle 24 вирішила порівняти героїв стрічки та персонажів з не менш популярної відеогри.

Екранізації, зняті за мотивами книг, завжди отримують найбільше критики, оскільки поціновувачі літературного жанру порівнюють "нову версію" з оригінальною. А, якщо кінострічка вийшла ще й після випуску популярної гри – фанати ще більш суворо оцінюють прем'єру.

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Що стосується оцінок свіжого серіалу "Відьмак" – вони, як завжди, розділилися на два табори. Хтось в захваті від екранізації, комусь кращим варіантом була грач и книга.

Аби ви краще могли співставити персонажів з серіалу та гри – ми підготували для вас порівнювальні колажі.



Відьмак Геральт у грі та серіалі / Колаж: LifeStyle 24



Цірілла у грі та серіалі / Колаж: LifeStyle 24



Йеннефер у грі та серіалі / Колаж: LifeStyle 24