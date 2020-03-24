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"Вижити": мережу підкорює моторошний трейлер серіалу з Софі Тернер

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Софі Тернер у серіалі "Вижити": сюжет і трейлер / www.justjared.com

Поки зйомки фільмів поставили на паузу через пандемію коронавірусу, у мережі анонсують вихід нових серіалів. Так, до новинок квітня 2020 долучилась моторошна стрічка з назвою "Вижити" (Survive).

24 березня на платформі Quibi з'явився перший трейлер, який вже встиг привернути увагу кіноманів. Все тому, що головні ролі у багатосерійній стрічці "Вижити" виконали одні з найперспективніших акторів Голлівуду – Софі Тернер ("Гра престолів") та Корі Коукінс ("Ходячі мерці"). Режисером серіалу виступив Марк Пеллінгтон. 

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Кадри з серіалу "Вижити" / Just Jared

Сюжет автори "Вижити" взяли з однойменного роману Алекс Морель. У центрі – історія Джейн та Пола, яким дивом вдається врятуватись після моторошної авіакатастрофи. Літак впав посеред засніжених гір, тому на головних героїв чекає чимало випробувань. Щоб добратись до найближчого населеного пункту та вижити, вони повинні пристосуватись до дикої природи. 

Прем'єра нового серіалу запланована на 6 квітня 2020 року

Дивіться трейлер до серіалу "Вижити": відео 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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