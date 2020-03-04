Серіал "Володар перснів": актор Макс Болдрі отримав головну роль

Хоч прем'єра серіалу "Володар перснів" запланована на 2021 рік, його творці вже підігрівають цікавість кіноманів до новинки. Так, стало відомо, що головну роль віддали британському актору Максу Болдрі.

Як повідомляє Deadline, наразі невідомо, якого саме персонажа зіграє Макс Болдрі, однак актор вже офіційно підтвердив інформацію, що таки з'явиться у серіалі "Володар перснів". До цього британець мав ролі у телепроєктах "Роки і роки", "Голіокс" та "Щасливого Різдва".

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"У нас ще є кілька головних ролей. Болдрі зіграє одну з цих них, і я чула, що угода підписана", – зазначила представниця Amazon Вернон Сандерс.

Сюжет нового "Володаря перснів" поки тримається у секреті. Однак журналісти довідались, що епізоди стануть приквелом до знаменитої трилогії "Володар перснів". Режисер Хуан Антоніо Байона екранізує історію про так звану Другу епоху, відтак події розгортатимуться задовго до тих пригод, які описані в романі Джона Толкіна. Саурон створив із ельфами персні влади, які таємно викував Єдиний Перстень. Та епоха закінчилась битвою, яка показана в пролозі трилогії "Володаря перснів".

Вперше про створення серіалу-приквелу заговорили у листопаді 2017 року. Глава Amazon Джефф Безос зізнався, що є прихильником "Володаря перснів" та зацікавлений в успіху нових епізодів, які вийдуть на його Amazon Prime Video вже у 2021 році. Студія викупила права на екранізацію у нащадків письменника Джона Толкіна.

Відомо, що планується 5 сезонів саги, бюджет яких – 1 мільярд доларів. У дебютному сезоні "Володаря перснів" буде 20 серій.

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