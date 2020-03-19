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Серіал "Завантаження" покаже життя смертельно хворих людей у майбутньому: цікаве відео

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Серіал "Завантаження": дата виходу, трейлер і сюжет / IMDb

Автори серіалу "Завантаження" (Upload) опублікували перший трейлер, який викликав захват у мережі. У кількахвилинному ролику показано, як у майбутньому житимуть люди, які опинились на грані смерті.

Екранізацією футуристичного сюжету зайнявся режисер Грег Деніел, відомий за створенням серіалу "Офіс". А от замовником "Завантаження" виступив Amazon. 

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Сюжет серіалу буде побудований на реаліях майбутнього. Науковці розробили спеціальні проєкти, завдяки яким смертельно хворі люди можуть продовжувати жити у віртуальній реальності. У цьому місці набувають безсмертя, адже померти там неможливо.

Однак люди не втрачають контакту з реальним світом, що показано на прикладі головного героя – Натана. Після аварії його свідомість завантажили у цифровий світ, а його подругою стає працівниця служби підтримки клієнтів потойбіччя Нора. 

Головні ролі у серіалі отримали актори: 

  • Роббі Амелл
  • Енді Алло 
  • Кріс Вільямс
  • Кевін Біглі 
  • Аллегра Едвардс

Зйомки кінопроєкту завершились ще до спалаху коронавірусу, тому прем'єра серіалу "Завантаження" відбудеться на Amazon Prime 1 травня.

Дивіться трейлер до серіалу "Завантаження": відео 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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