Серіал "Завантаження" покаже життя смертельно хворих людей у майбутньому: цікаве відео
Автори серіалу "Завантаження" (Upload) опублікували перший трейлер, який викликав захват у мережі. У кількахвилинному ролику показано, як у майбутньому житимуть люди, які опинились на грані смерті.
Екранізацією футуристичного сюжету зайнявся режисер Грег Деніел, відомий за створенням серіалу "Офіс". А от замовником "Завантаження" виступив Amazon.
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Сюжет серіалу буде побудований на реаліях майбутнього. Науковці розробили спеціальні проєкти, завдяки яким смертельно хворі люди можуть продовжувати жити у віртуальній реальності. У цьому місці набувають безсмертя, адже померти там неможливо.
Однак люди не втрачають контакту з реальним світом, що показано на прикладі головного героя – Натана. Після аварії його свідомість завантажили у цифровий світ, а його подругою стає працівниця служби підтримки клієнтів потойбіччя Нора.
Головні ролі у серіалі отримали актори:
- Роббі Амелл
- Енді Алло
- Кріс Вільямс
- Кевін Біглі
- Аллегра Едвардс
Зйомки кінопроєкту завершились ще до спалаху коронавірусу, тому прем'єра серіалу "Завантаження" відбудеться на Amazon Prime 1 травня.
Дивіться трейлер до серіалу "Завантаження": відео