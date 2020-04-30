"Життя прекрасне": чого чекати від 3 і 4 епізодів серіалу

Новий серіал "Життя прекрасне" від СТБ всього за добу привернув до себе шалену увагу кіноманів. Мелодрама, яка складається з 4 серій, розповідає про труднощі розлучення, тому тисячі людей почали дивитись кінострічку. Вже 30 квітня глядачі побачать фінальні 3 і 4 серії, які можуть здивувати.

"Життя прекрасне" 3 серія: сюжет

Прем'єра серіалу "Життя прекрасне", як повідомляли журналісти LifeStyle 24, відбулась у середу, 29 квітня. У центрі сюжету – історія Світлани, яка переживає розлучення.

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У 3 епізоді головна героїня готова на все, аби знайти роботу. Вона звертається за допомогою до колишнього чоловіка Миколи. Світлана просить у нього будь-яку посаду в їхньому сімейному бізнесі, однак отримує відмову.

Тим часом їхня донька Олена з подругою влаштувались на роботу в клінінгову компанію. Студентки прибирають в елітних будинках. Та ефектна Олена привертає увагу сина власників одного з маєтків. Хлопець запрошує її на вечірку, де нахабно залицяється. Врятував Олену її колишній бойфренд.

"Життя прекрасне" 4 серія: сюжет

Особисте життя Світлани нарешті починає налагоджуватись. Вона починає стосунки з Романом та оселяється з ним в одному з елітних готелів міста. Пара багато часу проводить за душевними розмовами, що підкорює жінку.

Водночас Микола остаточно розчаровується у своїй обраниці. Дівчина брехала про свою вагітність та крутила роман з іншим чоловіком. Тому Микола просить Світлану пробачити йому всі образи та боротись за їхній шлюб. Відтак головна героїня повинна зробити непростий вибір: побудувати нову сім'ю з Романом, чи відновити те, що втратила.

Головні актори серіалу: