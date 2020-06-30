Представники стрімінгових компаній навіть на карантині не припиняють дивувати якісними та цікавими новинками. У липні на глядачів очікують прем'єри нових серіалів, які зможуть здивувати.

Ще до пандемії коронавірусу у Голлівуді відзняли десятки цікавих телепроєктів, вихід яких відбудеться у липні 2020 року. Від містики до драм і комедій – кіномани зможуть обрати серіал на будь-який смак. Тож які новинки варті вашої уваги – дізнавайтесь у добірці 24 каналу.

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"Нерозкриті таємниці"

Оригінальна назва – Unsolved Mysteries

Дата виходу – 1 липня

Жанр – детектив, містика

Стрімінгова платформа Netflix підготувала для глядачів моторошні детективні історії, зібрані в серіал "Нерозкриті таємниці". В епізодах головні герої будуть розслідувати загадкове зникнення маленької дівчинки, паранормальні випадки та жорстокі вбивства. Серіал неодмінно сподобається любителям хорору і детективів.

Дивіться трейлер до серіалу "Нерозкриті таємниці": відео

"Клуб няньок"

Оригінальна назва – The Baby-Sitters Club

Дата виходу – 3 липня

Жанр – сімейний, комедія

Молоді і креативні підлітки вирішили започаткувати свій бізнес. П'ятеро подруг відкрили своєрідний клуб по догляду за дітьми. Однак цей бізнес виявиться не таким простим: героїні повинні будуть долати проблеми дорослих та потраплять не в один курйоз.

Дивіться трейлер до серіалу "Клуб няньок": відео

"Затоплення Японії 2020"

Оригінальна назва – Nihon Chinbotsu 2020

Дата виходу – 9 липня

Жанр – аніме

Події аніме розгортаються в Японії у 2020 році. Головні герої – брат і сестра Такеши та Аюмі. Вони з сім'єю пережили потужний землетрус і намагаються втекти з Токіо. Однак це зовсім непросто, адже за головними героями слідує смерть.

Дивіться трейлер до аніме "Затоплення Японії 2020": відео

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"Голосок"

Оригінальна назва – Little Voice

Дата виходу – 10 липня

Жанр – драма, комедія

Харизматична Бесс Кінг змалку любила співати і мріяла до 20 років підкорити велику сцену. Однак цей вік настає, а дівчина після творчої паузи тільки може виступати в невеличких клубах і вчити дітей акордам. І, здавалось, шансів втілити свою мрію все менше і менше, але випадок може змінити все життя Бесс.

Дивіться трейлер до серіалу "Голосок": відео

"Дивний новий світ"

Оригінальна назва – Brave New World

Дата виходу – 15 липня

Жанр – фентезі, драма

Для всіх любителів фентезі у Голлівуді підготували чудову прем'єру – "Дивний новий світ". Серіал розкаже про далеке майбутнє, коли у Лондоні суспільство поділилось на касти. Всі проблеми людей вирішують завдяки наркотикам, виготовленим науковцями. Та вся система може зазнати краху, коли двоє жителів міста потрапляють за його межі.

Дивіться трейлер до серіалу "Дивний новий світ": відео

"Проклята"

Оригінальна назва – Cursed

Дата виходу – 17 липня

Жанр – фентезі, пригоди, драма

Це свіжий погляд на знамениту легенду про короля Артура. Однак історію цього разу вирішили подати завдяки героїні Німує, яка вирушає у небезпечну подорож у пошуку Мерліна. Допоможе їй у мандрівці найманець Артура, що також матиме місію – доставити чародію древній меч.

Дивіться трейлер до серіалу "Проклята": відео

"Ангел темряви"

Оригінальна назва – The Alienist: Angel of Darkness

Дата виходу – 19 липня

Жанр – кримінал, драма, детектив

Вийде на екран і продовження кримінального серіалу, що вже підкорив світ напруженим сюжетом. У першому сезоні детектива події відбуваються у Нью-Йорку 1896 року. Безжальний маніяк вбиває декількох дітей та змушує комісара поліції, психолога і репортера об'єднати зусилля у слідстві. У новому сезоні головні герої підуть по сліду нового і не менш жорстокого злочинця.

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"Квітка зла"

Оригінальна назва – The Flower of Evil

Дата виходу – 22 липня

Жанр – детектив, мелодрама, трилер

Життя однієї з найкращих детективок Чха Чжи Вон може здаватись казкою. В жінки є чудовий і успішний чоловік, з яким вона виховує дітей. Однак одного разу до неї потрапляє справа про моторошне вбивство. І все нові докази свідчать про те, що до кривавого злочину причетний її коханий.

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