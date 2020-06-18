Серіал "Нормальні люди" за майже 2 місяці зумів підкорити весь світ. Мільйони кіноманів вже переглянули його та очікують на продовження. Звісно, такого ж серіалу не знайти, однак LifeStyle 24 пропонує подивитись інші, не менш захопливі телепроєкти про кохання.

Якщо ж ви ще не дивились "Нормальні люди", 24 канал рекомендуємо розпочати з цього серіалу. Також журналісти підібрали 6 серіалів, які зможуть вразити романтичною історією головних героїв та непростими чи курйозними перипетіями.

Переконайтесь Чому варто переглянути серіал "Нормальні люди"

"Сучасна любов"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 8,0

Кількість серій – 8

Актори: Енн Гетевей, Дев Пател, Тіна Фей, Ендрю Скотт, Енді Гарсіа, Крістін Міліоті, Джон Галлахер-молодший

"Сучасна любов" чудово розкриває тонкощі стосунків. Автори проєкту показали історії кардинально різних людей, які мають свої особисті труднощі, тому нудьгувати глядачам не доведеться. Так, героїня Меггі вже давно самотня і закохана в швейцара в похилому віці, а Лексі навпаки – шукає кохання в кожному зустрічному. Водночас пара геїв не можуть всиновити дитину та мріють про велику сім'ю, а гендиректор сайту для знайомств погоджується на жахливе інтерв'ю з каверзними питаннями. Що ж об'єднує таких різних героїв – глядачі дізнаються у серіалі.

Дивіться трейлер до серіалу "Сучасна любов": відео

"Кохання"

Рік виходу – 2016 – 2018

Рейтинг IMDb – 7,7

Кількість серій – 34

Актори: Джилліан Джейкобс, Пол Руст, Майк Мітчелл, Кріс Вітаске

Серіал змусить глядачів не раз усміхнутись. У центрі сюжету – історія дещо занудного хлопця Гаса, який приїжджає до Лос-Анджелеса, щоб стати успішним сценаристом. У крамниці він зустрічає продюсерку Міккі, яка є кардинальною його протилежністю. Саме вона може допомогти Гасу пережити нещасливе кохання та, можливо, знайти нове. Але без курйозів тут точно не обійдеться.

Дивіться трейлер до серіалу "Кохання": відео

"Простіше простого"

Рік виходу – 2016 – 2019

Рейтинг IMDb – 6,9

Кількість серій – 25

Актори: Орландо Блум, Марк Марон, Елізабет Різер, Дейв Франко

Серіал "Простіше простого" став своєрідною енциклопедією стосунків. Тут поєднані долі десятків героїв, одні з яких перебувають у пошуках коханні, а інші – прагнуть зберегти шлюб. Та кожному у стосунках чогось не вистачає, тому герої ладні погодитись і на інтимні експерименти, або ж на поради друзів.

Дивіться трейлер до серіалу "Простіше простого": відео

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"Назавжди"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,2

Кількість серій – 8

Актори: Мая Рудольф, Фред Армісен, Ной Роббінс

Серіал "Назавжди" розповідає про американську подружню пару, яка живе в передмісті. Здавалось, що їм ще треба: є будинок, стабільний дохід, затишок і спокій. Та подружжя організовує відпочинок, що назавжди може їх змінити. Головні герої знов захочуть повернути пристрасть, яка була в них на початку, та намагатимуться її зберегти.

Дивіться трейлер до серіалу "Назавжди": відео

"Згадати всі зв'язки"

Рік виходу – 2014 – 2018

Рейтинг IMDb – 5,2

Кількість серій – 22

Актори: Джонні Флінн, Антонія Томас, Деніел Інгс, Сюзання Філдінг

Комедійна історія про музиканта Ділана вже розвеселила багатьох кіноманів. У 20-річного хлопця виявляють венеричну хворобу, тому тепер потрібно зустрітись зі всіма партнерками і розповісти їм про загрозу. Щоразу автори проєкту пропонують флешбек, відтак глядачі дізнаються про всі романи головного героя.

Дивіться трейлер до серіалу "Згадати всі зв'язки": відео

"Друзі з коледжу"

Рік виходу – 2017 – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

Кількість серій – 16

Актори: Коді Смолдерс, Кіган-Майкл Кі, Енні Парісс, Фред Севедж

Шестеро головних героїв вже давно закінчили Гарвард. Та одного разу вони зустрічаються, коли кожен став успішним у своїй справі. Тому вони згадають минулу дружбу, а також почуття, які спалахнуть навіть після десятків років розлуки.

Дивіться трейлер до серіалу "Друзі з коледжу": відео