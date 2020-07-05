Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова назвала добірку улюблених серіалів, які протягом багатьох років залишаються популярними та користуються попитом серед поціновувачів кіноіндустрії.

Рекомендації Даші Ульянової опублікували на офіційній сторінці проєкту "Холостяк" в інстаграмі. Дівчина полюбляє проводити час, дивлячись кінострічки, тому з радістю розповіла прихильникам, на які роботи варто звернути увагу.

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Підбірка серіалів від Даші Ульянової

"Беверлі Гіллз, 90210 і Район Мелроуз"

Американський телесеріал. У ньому йдеться про близнбків із сімейства Волш, які опинилися у світі "золотої" молоді в одному із районів Лос-Анджелеса – Беверлі-Гілліз.

"Беверлі Гіллз, 90210 і Район Мелроуз" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Усі жінки – відьми"

Американський телесеріал. Основні події відбуваються в Сан-Франциско. Сестри Пайпер та Прю Галлівел живуть в будинку покійної бабусі. Одного веочра вони отримують звістку про приїзд молодшої сестри Фібі. Тоді дівчинка знаходить на горищі Книгу Темряви і вимовляє закликання, завдяки якому сестри стають відьмами, у них з'являється Сила Трьох. Пізніше сестри дізнаються, що згідно з пророцтвом вони будуть наймогутнішими добрими відьмами в історії. Тепер вони повинні боротися з чаклунами та відьмами, щоб захистити невинних людей.

"Усі жінки – відьми" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Секс і Місто"

Американський телесеріал. У ньому розповідається про життя чотирьох подруг. ВОни різні за характером та темпераментом, але об'єднані вільними поглядами на життя, яке у них проходить у динамічній атмосфері Нью-Йорка.

"Секс і місто" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Відчайдушні домогосподарки"

Американський телесеріал. Дії у стрічці відбуваються на Вістерія Лейн, що розташована у вигаданому містечку Феарв'ю. В серіалі розповідається про життя кількох жінок від імені їхньої померлої сусідки. Вони виявляють таємниці та злочини, що заховані у їхньому районі, займаються сімейним життям та стикаються із домашнім насильством.

"Відчайдушні домогосподарки" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Пліткарка"

Американська телевізійна молодіжна драма. У серіалі розповідається про долю молодих людей із заможних сімей. Сюжет побудований на житті тінейджерів, які живуть в елітному районі Нью-Йорка та відвідубть привілейовану школу. Навколо них розвиваються усі дії. У стрічкі є присутні дружба, сварки, наркотики, ревнощі, страждання, кохання, зрада. Про все це глядачі дізнаються із популярного блогу таємничої "Пліткарки", яка ніколи не з'являється в кадрі, можна почути лише її голос.

"Пліткарка" – трейлер: дивіться відео онлайн

"Друзі"

Американський сітком. У ньому розповідається про життя шести друзів: Рейчел Ґрін, Моніки Ґеллер, Джої Тріббіані, Чендлера Бінґа, Роса Ґеллера та Фібі Буффе. Довкола цієї міцної компанії виникає велика кількість різноманітних історій. У них трапляються романи, вони сваряться і миряться. Проте друзі не втрачають жодної нагоди подартувати та демонструють відмінне почуття гумору.

"Друзі – трейлер: дивіться відео онлайн

"Щоденники вампіра"

Телесеріал, знятий за мотивами серіх романів "Щоденники вампіра" Лізи Джейн Сміт. Головною героїнею є 17-річна красуня Єлена Гілберт – зіркова студентка, популярна дівчина, від якої в захваті хлопці. Вона починає зустрічатися з Стефаном Сальваторе, проте й гадки не має, що він стародавній вампір, який бореться за мирне існування серед людей, оскільки не хоче бути монстром. Також у сюжеті знайомимося з його братом – сексуальним та жорстоким Деймоном, який є втіленням жорстокості та звірства. Два брати розпочинають війну за душу Єлени, її сім'ї, друзів, всього міста.

"Щоденники вампіра" – трейлер: дивіться відео онлайн