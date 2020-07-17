Днями письменник Стівен Кінг передав права на екранізацію своїх трьох книг. Король хорорів добре відомий в Голлівуді, адже його заплутані та містичні історії стають чудовою основою для неперевершених стрічок. Напередодні вікенду ми вирішили пригадати, які серіали знімали за мотивами книг Стівена Кінга.

24 канал переконаний, що саме ці серіали зможуть здивувати навіть найвибагливіших любителів кіно. Однак будьте готові до того, що ці стрічки можуть нажахати та приголомшити несподіваними поворотами сюжету.

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7 найцікавіших серіалів за книгами Стівена Кінга

"Воно"

Рік виходу – 1990

Рейтинг IMDb – 6,9

Мабуть, "Воно" є одним з наймоторошніших серіалів за творами Стівена Кінга та одразу ж асоціюється з іменем короля хорорів. За сюжетом, діти з невеличкого міста стикнуться з найбільшими своїми страхами, а згодом переживуть те саме в дорослому віці. Уособленням зла тут буде клоун Пеннівайз, який нажахає кожного.

Дивіться трейлер до серіалу "Воно": відео

"Гейвен"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 7,6

Детективна драма розповідає незвичну історію містечка Гейвен, куди приїжджає агентка ФБР Одрі Паркер. Її завдання – розслідувати, на перший погляд, звичайне вбивство колишнього злочинця. Однак агентка помічає, що всі жителі містечка мають надприродні здібності. І головна героїня вже готова повірити у це, коли дізнається, що її поява у Гейвені не була випадковістю.

Дивіться трейлер до серіалу "Гейвен": відео

"Під куполом"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 6,7

Місто Честерс-Мілл опиняється під непробивним куполом, тому його жителі стають ізольованими від іншого світу. І поки влада і військові намагаються пробити броню, активісти починають розплутувати містичну історію походження куполу. І на шляху до істини потрібно буде докласти зусиль, аби вижити.

Дивіться трейлер до серіалу "Під куполом": відео

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"11.22.63"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 8,3

Звичайний вчитель історії Джейк Еппінг вирушає у подорож в часі. Він має запобігти вбивству Джона Кеннеді. Однак вже в перші хвилини Джейк Еппінг розуміє, що все спрямоване проти того, аби були якісь зміни. Тому спроби змінити історичну подію обертається на небезпечні для головного героя події.

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"Імла"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 5,4

Серіал "Імла" є не менш загадковим, аніж його попередники. За сюжетом, місто Бріджвілл окутує густий туман після катастрофи, що забрала життя багатьох місцевих жителів. Електроенергія тут зникає, а всі люди нажахано намагаються вижити та подолати свій страх. Та випробовування на людяність в непростий час зможуть пройти не всі.

Дивіться трейлер до серіалу "Імла": відео

"Містер Мерседес"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,9

За сюжетом, невідомий збиває людей насмерть. Це був не нещасний випадок, оскільки авто двічі зробило наїзд на жертв. І коли правоохоронці вже втрачають надію на розкриття справи, колишній детектив Білл Годжес отримує лист від вбивці, в якому той повідомляє про майбутній напад, від якого загинуть тисячі людей.

Дивіться трейлер до серіалу "Містер Мерседес": відео

"Касл-Рок"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,6

За загадкових обставин очільник в'язниці у місті Касл-Рок накладає на себе руки. Поки самогубство розслідують правоохоронці, вони знаходять в одній з камер дивного хлопця. Він відмовляється говорити з кимось, називаючи ім'я адвоката, який переїхав з міста після моторошної смерті батька. Дізнавшись про це, Генрі Дівер повертається та з'ясовує нові деталі справи, яка непокоїть його кілька років.

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