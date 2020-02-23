5 серіалів 2019 року, які ви повинні побачити

2020 рік лише відчинив двері, тому поки кінематограф не надто тішить прем'єрами, пропонуємо згадати найкращі роботи 2019 року. Адже попередній рік був дуже рясним на вибухові проєкти, створені у різних жанрах.

Якщо раптом ви лише приєдналися до клубу поціновувачів серіалів чи просто провели насичений рік і пропустити усі новинки – ви потрапили туди, куди треба.

До речі: 5 серіалів від Netflix, які вийшли у 2019 році: цікава добірка для вечірнього перегляду

Редакція LifeStyle 24 підготувала невелику, проте якісну добірку серіалів, які вийшли у 2019 році і підкорили весь світ. Їх довго чекали, про них активно говорили, ними захоплювалися і одночасно критикували. Які серіали найкраще відзначилися у 2019 році – читайте далі.

Найкращі серіали 2019 року

"Чорнобиль" (Chernobyl)

Жанр: історична драма

Кількість серій: 5

Режисер: Крейг Мезін (HBO)

Рейтинг IMDb: 9,4

Сюжет: Події розгортаються у 1986 році неподалік міста Прип’ять, що в Київській області. В центрі сюжету постають працівники Чорнобильської атомної електростанції та керівники відділів. У тому ж році 26 квітня сталася наймасштабніша в історії людства техногенна катастрофа – вибух реактора на Чорнобильській АЕС. Так, в центрі сюжету – люди, які були причетні до того, що трапилося, до розслідування і до наслідків, зокрема. Серед них Валерій Легасов – один з академіків, якому доручили вивчити та спрогнозувати причини вибуху, Уляна Хом'юк – фізик-ядерник, яка намагається зробити те ж саме, Борис Щербина – голова урядової комісії, який вбачає причину катастрофи у безграмотному керівництві, ну, і, звісно, безграмотне керівництво, яке намагається приховати трагедію від усього світу.

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Чорнобиль серіал 2019: трейлер українською дивитися онлайн

"Відьмак" (The Witcher)

Жанр: фентезі, пригоди

Кількість серій: 8

Режисер (шоураннер): Лорен Шмідт Хіссріх (Netflix)

Рейтинг IMDb: 8,4

Сюжет: події розгортаються навколо красивого, харизматичного та сильного Відьмака з Рівії. Він – найманець-мутант, який залюбки та з легкістю знищить будь-яке чудовисько на ваше прохання. Відьмак Геральт веде кочовий спосіб життя, однак він не проти знайде своє місце, де він захотів би залишитись. Якось йому доводиться зустріти могутню чарівницю Йеннефер та юну принцесу Ціріллу. Геральту доведеться вступити в жорстоке протистояння з народами, аби захистити молоду книжну, яка добре володіє мечем і магією. Разом їм судилося пройти важкі випробування.

Відьмак серіал: трейлер українською дивитися онлайн

"Ранкове шоу" (The Morning Show)

Жанр: драма, сатира

Кількість серій: 10

Режисер: створено Apple TV+

Рейтинг IMDb: 8,4

Сюжет: Мітч – популярний телеведучий відомого ранкового шоу. Він шанований колегами і оточений увагою від шанувальників. Проте одного дня яскраве життя Мітча перетвориться у млосне існування. В одній із найпопулярніших газет з’явилася стаття про те, що він домагався колег, зловживаючи керівною посадою. Його колега Алекс Леві, яка глибоко поважала та любила свого співведучого, була змушена повідомити про це в прямому ефірі. Тепер, коли телестудія залишилася без одного з флагманів, керівництво ухвалює рішення шукати "нове обличчя", звільнивши ще й старожила Алекс. В студії з'являється амбітна репортерка Бредлі Джексон. Як жінки вчитимуться ділити знімальний майданчик однієї з найпопулярніших програм Америки – дивіться у "Ранковому шоу".

Ранкове шоу: трейлер дивитися онлайн

"Чому жінки вбивають" (Why Women Kill)

Жанр: драма, комедія

Кількість серій: 10

Режисер: Марк Черрі

Рейтинг IMDb: 8,3

Сюжет: події серіалу розгортаються навколо трьох жінок, які живуть в одному й тому ж маєтку у різний час. Кожна з них стикається з подружньою невірністю. У 1963 році Бет Енн Стентон, насолоджуючись своїм домогосподарством, дізнається, що її чоловік закрутив роман з офіціанткою. У 1984 році світська левиця Симона Гроув змушена прийняти несподіваний факт: її чоловік – гей. Після цього відчайдушна жінка наважується на інтрижку з молодим хлопцем. У 2019 році Тейлор Хардінг, яка працює адвокатом, та її чоловік змушені пройти випробовування на міцність. Вони відчувають сексуальний потяг до однієї і тої ж жінки. У кожному з трьох шлюбів відносини дають тріщину, яка стає точкою відліку до моменту, коли герої скоять убивство.

Чому жінки вбивають: трейлер дивитися онлайн

"Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy)

Жанр: драма, чорна комедія, наукова фантастика, фентезі

Режисер: створено компанією Netflix

Рейтинг IMDb: 8,0

Сюжет: в центрі синопсису – 1989 рік та 43 жінки, які одночасно народжують жінок. Усіх їх об'єднує лише той факт, що жодна з них не була вагітною та не спостерігала ознак цього стану. Всі діти, які за дивних обставин з'явилися на світ, виявилися власниками надприродних здібностей. Відомий на той час мільярдер Гаргрівз вирішує всиновити сімох із цих дітей, для яких відкриває академію "Амбрелла". За його планом, ті повинні стати борцями зі злом. Після кількох років навчання команда та навчальний заклад розпадаються. Кожен з них починає жити своїм життям. Однак після загадкової смерті Гаргрівза вони вирішують об'єднатися. Вони намагатимуться передбачити глобальний апокаліпсис, а також розкрити таємницю своєї неблагополучної сім'ї.

Академія Амбрелла: трейлер дивитися онлайн