Серіали березня: 7 прем'єр, які вийдуть цього місяця

Переглядаючи прогнози погоди на березень, перспективи прогулюватися в білих кросівках та легкій шкірянці, будьмо відверті, мало. Тож, пропонуємо цього місяця дозволити собі посидіти вдома під теплим пледом за переглядом серіалів. Редакція LifeStyle 24 якраз підготувала для вас свіжі прем'єри.

Світовий кінематограф не збавляє оберти і в березні поціновувачі кіномистецтва будуть вражені кількістю прем'єрних повнометражних картин і багатосерійних стрічок.

До слова, тут: Фільми березня: що подивитися в кіно у перший місяць весни

Тож, якщо ви якраз шукали свіженький серіал для того, щоб розбавити березневі вечори – далі інформація для вас.

"Хрестики-нулики" (Noughts + crosses) 1 сезон

Прем'єра: 5 березня

Жанр: драма, фантастика

Творці: BBC

В головних ролях: Джек Роуен, Бадуза Масали, Лунгу Такс Тед

Сюжет: Події розгортаються навколо дівчини Сефі та хлопця Каллума. Вони виросли разом, тому майже все свідоме життя йдуть пліч-о-пліч, розділяючи дитячі проблеми та мрії. Однак після того, як Сефі та Каллум виросли, змінилися і їхні почуття. Втім, замість того, щоб стати легшими і більш зрозумілими, вони лише ускладнилися через думку громадськості. Річ у тім, що Сефі – темношкіра дівчина, донька відомого політика, яку впевнено можна назвати представницею правлячого класу суспільства. Вона – "хрестик". А от Каллум – "нулик". Він звичайний білий хлопець, який народився та виріс у звичайному суспільстві, яке навіть називають "нижчим". Через їхні расові приналежності та сновище у світі їхнє майбутнє буде під загрозою через думку інших.

Хрестики-нулики: трейлер онлайн

"Дивовижні історії" (Amazing Stories) 1 сезон

Прем'єра: 6 березня

Жанр: драма, фантастика

Творці: Apple TV+

В головних ролях: Леандер Сулейман, Санфедун Кімберлі, Джош Голловей, Саша Александер, Вікторія Педретті, Ділан О'Браєн.

Сюжет: Синопсис серіалу створено за однойменною стрічкою Стівена Спілберга, що вийшла у 1985 році. В нових епізодах розповідатиметься про героїв, які живуть звичайним життям, однак мають змогу потрапити у світ чудес, можливостей та дивовижностей. Кожна історія буде унікальною і сповна наповненою хвилюючими загадковими подіями, таємницями та інтригами. Персонажі одразу ж зачаровуватимуть своєю харизмою. Інші деталі сюжету творці серіалу приховують задля збереження інтриги так званого римейка.

Дивовижні історії: трейлер українською

Світ Дикого Заходу (Westworld) 3 сезон

Прем'єра: 16 березня

Жанр: бойовик, драма, наукова фантастика

Творці: HBO

В головних ролях: Ед Гарріс, Ентоні Гопкінс, Джеймс Марсден, Аарон Пол.

Сюжет: Події, як і раніше, розгортатимуться у невеликому парку розваг, який було створено у стилі Дикого Заходу. Творці цього неповторного квест-місця пропонують відвідувачам побувати в епіцентрі подій, які відбувалися тисячі років тому. До прикладу, замість людей у парку можна зустріти реалістичних роботів, поведінка яких максимально приближена до натуральної. Через це чимало заможних людей мріють відвідати парк розваг. Усі хочуть відчути цю незвичайну атмосферу. Втім, коли механізовані та запрограмовані роботи дають збій через самосвідомість, яка з'являється в коді, багатії потрапляють у несподівану для себе пастку. Адже тепер роботи постають проти них і починають діяти так, як ніхто від них не очікував.

Світ Дикого Заходу: трейлер онлайн

Змова проти Америки (The Plot Against America) 1 сезон

Прем'єра: 16 березня

Жанр: драма, фантастика, історичний

Творці: HBO

В головних ролях: Вайнона Райдер, Зої Казан, Джон Туртурро, Морган Спектор, Єжи Робертсон.

Сюжет: В основу синопсису серіалу покладено події з однойменного бестселера 2004 року Філіпа Рота. Стрічку "Змова проти Америки" можна назвати розповіддю про те, якою могли б бути США, якби на виборах у 1940 році виграв Чарльз Ліндберг, знаменитий американський льотчик. На його думку, Америка ні в якому разі не повинна була брати участь у Другій світовій війні. Відомий льотчик також вважав, що ті, хто намагаються втягнути США у війну, насправді не розуміють, що їй це буде тільки на шкоду. Так, за сюжетом серіалу на виборах 1940-го року Франклін Рузвельт не перемагає у політичних перегонах, а Чарльз Ліндберг таки стає президентом Америки. За його кандидатуру голосують виборці з півдня країни та її середнього Заходу. Втім, Ліндбергу, як і його прихильникам, близькі фашистські ідеї. А інші головні герої є членами єврейської сім'ї з Нью-Джерсі. Вони пильно стежать за тим, як у їхній країні формується нацистська диктатура.

Змова проти Америки: трейлер онлайн

Усюди жевріють пожежі (Little Fires Everywhere) 1 сезон

Прем'єра: 18 березня

Жанр: драма

Творці: Hulu

В головних ролях: Різ Візерспун, Керрі Вашингтон, Розмарі Девітт, Джошуа Джексон.

Сюжет: Серіал "Усюди жевріють пожежі" знято за однойменним романом Селести Інг, випущеним у 2017 році. Еллен Річардсон – матір поважної родини маленького американського містечка. Вона живе, якщо так можна назвати, "правильним" життям і вважається лідером у Шейкер-Гайтс, що в Огайо. Однак розмірений темп її життя порушує нова сусідка – запальна художниця Міа Воррен. Попри те, що жінки не можуть порозумітися і не збираються мирится з правилами одна одної, їхні доньки стають справжніми подругами. А все тому, що кожна з них знаходить у сусідській домівці те, чого їй не вистачає у власній. Одній подобається хаос, проти якого виступає її матір, а іншій – спокій, про який у своєму домі вона може лише мріяти.

Усюди жевріють пожежі: трейлер онлайн

Зроби себе сам: Життя мадам Сі Джей Уокер (Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker) 1 сезон

Прем'єра: 20 березня

Жанр: драма

Творці: Netflix

В головних ролях: Октавія Спенсер, Кармен Іджого, Гаррет Морріс, Блер Андервуд, Кевін Керрол.

Сюжет: Cі Джей Уокер – афроамериканська підприємниця та винахідниця засобів для догляду за волоссям. Її життя не було легким, проте їй вдалося подолати труднощі у вигляді безгрошів’я та мінімальних можливостей реалізації завдяки наполегливості та вірі у свій бізнес. Засоби, які вона створила, були призначені саме для темношкірих жінок. Адже вона відносилася саме до такої раси. Серйозні наміри Сі Джей Уокер та її цілеспрямованість допомогли стати однією з найвпливовіших жінок США на межі XIX-XX століть. Вона стала першою темношкірою жінкою, якій вдалося заробити мільйон доларів у ті часи.

Зроби себе сам: Життя мадам Сі Джей Уокер: трейлер онлайн

"Брехун" (Liar) 2 сезон

Прем'єра: 22 березня

Жанр: драма, детектив, трилер

Творці: ITV

В головних ролях: Джоан Фроггатт, Зої Таппер, Воррен Браун, Йоан Ґріффіт, Пітер Девісон, Денні Вебб

Сюжет: Лора – розумна та мудра вчителька, яка обожнює свою роботу. Нещодавно їй довелося пережити розставання, тому вона не впевнена, чи буде у неї бажання розвивати будь-які стосунки найближчим часом. Проте у долі у на неї свої плани. Син відомого хірурга Ендрю вчиться у школі, в якій працює Лора. З часом між ними запалюється симпатія, яка таки переростає у побачення, а згодом і в стосунки. Проте закохані навіть не підозрюють, як їхній роман вплине на їхні сім'ї і як правді та наслідкам буде складно йти пліч-о-пліч разом з ними.

Брехун: трейлер онлайн