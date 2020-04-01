Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Попри те, що всі зйомки у Голлівуді скасували через пандемію коронавірусу, серіали будуть виходити на екрани вчасно. Все тому, що їх створення завершилось ще задовго до карантину, відтак кіномани будуть мати, що переглянути у квітні 2020 року. Які ж серіали варті вашої уваги – дивіться у добірці LifeStyle 24.
"Додому до темряви" (Home Before Dark)
Прем'єра: 3 квітня
Жанр: детектив, драма
Творці: Apple TV+
У головних ролях: Бруклін Прінс, Джим Стерджесс, Еббі Міллер, Кайлі Роджерс, Міла Морган
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Сюжет: родина 9-річної школярки Хільди Ліско переїжджає до маленького провінційного містечка. Дівчинка мріє стати журналістом та повторити успіх свого батька. Таємничі події, які розгортаються в її родині, змушують Хільду розібратись у ситуації та почати писати свою газету.
Дивіться трейлер до серіалу "Додому до темряви": відео
"Вверх ногами" (Flipped)
Прем'єра: 6 квітня
Жанр: комедія
Творці: Funny or Die
У головних ролях: Вілл Форте, Кейтлін Олсон, Енді Гарсіа, Артуро Кастро, Єва Лонгорія, Луїс Монкада
Сюжет: сімейна пара Джен та Крікет Мелфі не хочуть витрачати своє життя на офісну роботу. Тому вони вирішують зайнятись чимось цікавим і трішки прибутковим – вести блог та працювати експертами з реновації будинків. Та в одному покинутому маєтку пара знаходить запаси наркокартелю. І все б чудово, якби не з'явились власники схованки.
Дивіться трейлер до серіалу "Вверх ногами": відео
"Вижити" (Survive)
Прем'єра: 6 квітня
Жанр: драма, трилер
Творці: Quibi
У головних ролях: Софі Тернер, Корі Коукінс
Сюжет: після моторошної авіакатастрофи змогли вижити тільки двоє пасажирів – Джейн і Пол. Літак впав посеред засніжених гір, тому головною метою для головних героїв є знайти найближче поселення. Однак, щоб вижити, їм доведеться пристосуватись до дикої природи.
Дивіться трейлер до серіалу "Вижити": відео
"Біжи" (Run)
Прем'єра: 12 квітня
Жанр: комедійний трилер
Творці: HBO
У головних ролях: Донал Глісон, Мерріт Вівер
Сюжет: колишня пара Біллі та Рубі ще в студентські роки уклали угоду: якщо їм потрібно буде все покинути і виїхати з міста, достатньо тільки відправити повідомлення зі словом "біжи". Тоді вони мають прийти на вокзал та сісти у перший потяг, який вирушає після 17:00. Ця мандрівка могла б обернутись на чудову пригоду, якби головні герої не приховували один від одного чимало секретів.
Дивіться трейлер до серіалу "Біжи": відео
"Вбиваючи Єву" 3 сезон (Killing Eve)
Прем'єра: 12 квітня
Жанр: драма, трилер
Творці: BBC America and AMC
У головних ролях: Сандра О, Джоді Комер, Фіона Шоу, Кім Бодні, Оуен МакДоннел, Кірбі Хауелл-Баптісте
Сюжет: глядачі зможуть побачити продовження історії про агента Єву та вбивцю-соціопатку Віланнель. Автори телепроєкту покажуть, чому між такими двома різними жінками виник особливий зв'язок та як поліцейська змогла вижити після моторошної кінцівки 2 сезону.
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"У третьому сезоні провідна сценаристка Сюзанн Хіткот відправляє Єву, Вілланель і Каролін в місця, більш захоплюючі, незвичайні і дивовижні, ніж будь-коли. Наші фанати не повинні бути розчаровані", – йдеться у заяві Сара Барнетт – президента AMC Networks Entertainment Group і AMC Studios.
Дивіться трейлер до серіалу "Вбиваючи Єву" 3 сезон: відео
"Місіс Америка" (Mrs. America)
Прем'єра: 24 квітня
Жанр: історичний, драма
Творці: Hulu
У головних ролях: Кейт Бланшетт, Узо Адуба, Роуз Бірн, Сара Полсон, Кейлі Картер, Мелані Лінскі
Сюжет: події розгортаються у 1970-их роках в Америці. У країні ведеться боротьба за 19-у поправку до закону, що передбачає рівні права громадян. Юристка Філліс Шлефлі виступає проти фемінізму, легалізації абортів та прав сексменшин. Та що думають решта громадян?
Дивіться трейлер до серіалу "Місіс Америка": відео
"Захищаючи Джейкоба" (Defending Jacob)
Прем'єра: 24 квітня
Жанр: кримінальна драма
Творці: Apple TV+
У головних ролях: Кріс Еванс, Мішель Докері, Джейден Ліберхер
Сюжет: серіал розкаже історію окружного прокурора Ендрю Барбері. Чоловік є одним із найперспективніших у штаті Массачусетс, тому йому пророкують чималу політичну кар'єру. Однак ідеальне життя швидко змінюється, коли його 14-річного сина Джейкоба звинувачують у вбивстві однолітка. Всі докази вказують на злочинця, однак батько не вірить у провину нащадка. Тому прокурор сам береться за розслідування.
Дивіться трейлер до серіалу "Захищаючи Джейкоба": відео
"Погана освіта" (Bad Education)
Прем'єра: 25 квітня
Жанр: комедія, кримінал
Творці: HBO
У головних ролях: Г'ю Джекман, Еллісон Дженні, Рей Роман, Анналі Ешфорд, Джиммі Татро
Сюжет: в елітній приватній школі США, на перший погляд, все бездоганно. Директор, якого зіграв Г'ю Джекман, робить все для того, аби його школярі потрапили на навчання в найкращі університети. Він активно підтримує імідж навчального закладу, виступаючи у рейтингових програмах. Однак за гарною картинкою приховується кримінальна схема, в якій задіяні не тільки вчителі школи. І от-от вся правда вирветься назовні.
Дивіться трейлер до серіалу "Погана освіта": відео
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