Які серіали подивитися в лютому: 9 приголомшливих прем'єр

Останній місяць зими добігає кінця, а це означає, що скоро ми все більше часу проводитимемо на вулиці, прогулючись красивими вуличками міста. Тож, поки є настрій та можливість, запасайтеся попкорном і зручніше вмощуйтеся на дивані з пледом. Пропонуємо вам 9 серіалів, які з дня на день будуть презентовані, як прем'єри лютого.

Кажуть, кіномати діляться на два типи: ті, які люблять все і зразу, тобто фільми, і ті, які люблять розтягувати задоволення, тобто серіали. Тож, якщо ви з впевненістю відносите себе до другої категорії – далі інформація для вас.

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Прем'єри серіалів у лютому

1. "Допит" (Interrogation)

Прем'єра: 6 лютого

Жанр: документальний, детектив, драма

Автор ідеї: Джон Манкевич

Продюсери: Андерс Вайдеман, Джон Манкевич

В головних ролях: Пітер Сарсгаард, Девід Стретейрн і Коді Сміт-МакФі



Постер до серіалу "Допит" / IMDb

Сюжет: вже через кілька днів, 6 лютого, вийде 1 серія 1 сезону серіалу "Допит" (Interrogation). В сюжет кримінальної драми покладено реальну історію, що тривала більше 30 років. Події розгортаються навколо молодого чоловіка, якому пред’явили звинувачення у жорсткому вбивстві матері. Після чого його посадили до в'язниці. Кожна серія прем'єрної стрічки будуватиметься навколо допитів у вбивці різними поліцейськими. Що цікаво, інформація для серіалу взята з реальних справ.

"Допит": трейлер дивитися онлайн

2. "Кеті Кін" (Katy Keene)

Прем'єра: 6 лютого

Жанр: музична драма

Виконавчі продюсери: Грег Берланті, Роберто Агірре-Сакаса, Джон Голдвотер, Сара Шечтер

Сценаристи: Роберто Агірре-Сакаса, Грег Берланті

В головних ролях: Люсі Гейл, Ешлі Мюррей, Джонні Бошам, Каміль Гайд, Люсьєн Лавісконт, Зейн Гольц, Кетрін Ланаса



Кадр з серіалу "Кеті Кін" / IMDb

Сюжет: події розгортаються через 5 років після "Рівердейлу". Головна героїня Кеті Кіт вирушає до Нью-Йорка з метою зробити кар'єру молодого дизайнера. Разом з нею в серці світу опиниться і її подруга з часів "Рівердейлу" Джозі Маккой. Вона співачка та авторка пісень, яка має музичні плани на Нью-Йорк. Розбавляти історію успіху амбіційних дівчат будуть такі персонажі: Джинджер Лопес. Він – бродвейський виконавець, який може називати себе початківцем у цій справі. Однак він також мріє піднятися східцями кар'єрної драбини. Також однією з другорядних персонажів є Пеппер Сміт. Ця дівчина із загадковим минулим наполегливо вірить у те, що стане власником наступної імперії моди.Ну і як в такому серіалі без впливової світської левиці? Олександра Кебот – персонаж, без якого серіал "Кеті Кін" був би дещо сумним.

Кеті Кін: трейлер дивитися онлайн

3. "Грішниця” (The Sinner) 3 сезон

Прем'єра: 6 лютого

Жанр: детектив, драма, трилер

Режисери: Антоніо Кампос, Бред Андерсон, Такер Гейтс

В головних ролях: Білл Пуллман, Дон Норвуд, Джессіка Біл, Крістофер Ебботт, Керрі Кун, Наталі Пол, Еббі Міллер, Ханна Грос, Еліша Геніг, Трейсі Летс

Сюжет: у третьому сезоні серіалу "Грішниця" детективу Гаррі Емброуз доручили, здавалося б, звичайну справу. Він повинен дослідити автомобільну аварію, яка сталася десь на півночі Нью-Йорка. Гаррі Емброуз миттєво вирушає на місце події, оскільки хоче якнайшвидше закрити справу. Однак, несподівано для нього, до нього звертається учасник цієї аварії. Джеймі – добропорядний житель Дорчестера і майбутній батько, який сподівається, що Емброуз допоможе йому після аварії.

Грішниця: трейлер дивитися онлайн

4. "Томмі" (Tommy)

Прем'єра: 6 лютого

Жанр: кримінальна драма

Автор програми: Пол Атанасіо

Виконавчі продюсери: Пол Аттаназіо, Дерріл Френк, Джастін Фольвеі, Кейт Денніс



Постер до серіалу "Томмі" / IMDb

Сюжет: Томмі – колишня високопоставлена офіцерка NYPD, яка стає першою жінкою-начальником поліції Лос-Анджелеса. Справжня амриканка Ебігейл Томас на прізвисько Томмі використовує свою непобориму чесність як тактику боротьби, щоб уникнути питань соціальної, політичної та національної небезпеки. Вона стане невід'ємною частиною ефективних правоохоронних органів у Південному регіоні.

Томмі: трейлер дивитися онлайн

5. "Терновий кущ" (Briarpatch)

Прем'єра: 6 лютого

Жанр: кримінал

Режисер: Колін Баксі, Дезірі Ахаван, Стівен Піт

В головних ролях: Катеро Колберт, Джон ЭйлуоАйлвард, Джон Біверс, Розаріо Довсон, Кірк Фокс, Еді Гатегі, Браян Гераті, Конні Джексон, Люче Рейнс, Бен Сондерс



Кадр з серіалу "Терновий кущ" / IMDb

Сюжет: Головна героїня Аллегра працює в правоохоронних органах. Будучи юною, вона покинула своє рідне невелике містечко і переїхала до Вашингтона, де стрімко піднялася кар'єрною драбиною. Зараз Аллегра працює детективом і часто береться за складні справи, зокрема, вбивства, зникнення, пограбування тощо. Однак в якийсь момент їй повідомляють, що у її родині трапилася трагедія. Сестра детектива загинула, підірвавшись в машині внаслідок вибуху бомби, яку підклали злочинці. Місцевий уряд закрив справу через відсутність доказів, свідків та будь-яких підказок. Вона відправляється до рідного містечка, аби дізнатися правду і посадати до в’язниці тих, хто стоїть за цим жахливим злочином.

Терновий кущ: трейлер дивитися онлайн

6. "Замок і ключ" (Locke & Key)

Прем'єра: 7 лютого

Жанр: драма, трилер, жахи, фентезі

Режисери: Майкл Морріс, Вінченцо Наталі, Тім Сутем

В головних ролях: Гріффін Глак, Женев'єва Кенг, Джексон Роберт Скотт, Дербі Стенчфілд, Шеррі Сом, Білл Хек, Стівен Вільямс, Кріс Бріттон, Боббі Браун, Джессі Камачо



Постер до серіалу "Замок і ключ" / IMDb

Сюжет: в основу серіалу покладено однойменний комікс Джо Хілла. Згідно з оригінальною серією, в центрі історії вдова Ніні Лок та троє її дітей. Після смерті батька сімейства вони переїжджають до фамільного маєтку в Лакрафті, який має назву Будинок Ключів. Дітям подобається в новому особняку. Уся сім'я, здається, починає нове життя, в якому немає місця для смутку. Ба більше, діти вже віднайшли кілька магічних ключів, які повинні допомогти їм розгадати таємницю загибелі їхнього батька. Однак, шукаючи інші артефакти, діти випадково випускують на волю древню магічну істоту, яка хоче заволодіти їхніми знахідками, щоб отримати силу.

"Замок і ключ": трейлер дивитися онлайн

7. "Назавжди" (For Life)

Прем’єра: 11 лютого

Жанр: біографія, драма, кримінал

Режисер: Джордж Тіллман молодший

В головних ролях: Сюзанна Савой, Моніка Вайт, Тімоті Бусфілд, Брендон Морріс, Мар’ян Нешат, Індіра Варма, Джой Брайант, Мері Стюарт Мастерсон, Кевін Маккормік, Аарон Мортон



Постер до серіалу "Назавжди" / IMDb

Сюжет: в основу серіалу "Назавжди" покладено події з життя реального персонажа Айзека Райта-молодшого. Його життєва історія про те, що він отримав тривалий термін за злочин і сів до в'язниці. Однак найцікавіше тут те, що всі звинувачення були неправдивими і він не був винен у злочині. Айзек не зміг змиритися зі своєю долею, навіть сидівши у камері. Йому вдалося стати ліцензованим адвокатом, який зміг скасувати 20 несправедливих вироків своїм соратникам ще до того, як сам довів свою абсолютну невинність.

Назавжди: трейлер дивитися онлайн

8. "Фанатик" (High Fidelity)

Прем'єра: 14 лютого

Жанр: комедія

Режисер: Джеффрі Рейнер, Наташа Ліоні, Джессі Перец

В головних ролях: Зої Кравітц, Джек Лейсі, Рейнбов Сан Френкс, Сідні Мей Діас, Томас Догерті, Сахно Іванна, Тара Саммерс



Кадр з серіалу "Фанатик" / IMDb

Деталі сюжету: в основу комедійного серіалу покладено книгу американського письменника Ніка Хорнбі, яка є однією з найбільш популярних та найчастіше адаптованих. Після виходу у 1995 році книга двічі екранізувалася. Вперше у 2000 році у вигляді повнометражноого фільму, а у 2006 році – на бродвейській сцені. Тепер Hulu зняв 10-серійну стрічку, у якій будуть дещо нові повороти. До прикладу, у книзі головний герой – чоловік, а в серіалі буде жінка, але з таким самим ім'ям – Роб. Вона справжня поціновувачка музики та попкультури. Поки що вона працює у Брукліні в музичному магазині, однак вона також намагається розібратися зі своїм минулим і порозумітися зі своїм теперішнім, зокрема, влаштувати особисте життя.

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9. "Крах утопії" (Utopia Falls)

Прем'єра: 14 лютого

Жанр: драма, музика, фантастика

Режисери: Рендолл Торн, Мелані Орр, Воррен П. Сонода

В головних ролях: Кейт Драммонд, Александра Кастілло, Ніл Вайтлі, Мілтон Барнс, Двейн Мерфі, Робін Аломар, Акіель Жульєн



Кадр з серіалу "Крах утопії" / IMDb

Сюжет: події розгортаються в недалекому майбутньому в колонії Новий Вавилон. На перший погляд там все настільки ідеально, що краще бути не може. Сформовані групи ретельно обраних підлітків готуються до участі в престижному музично-хореографічному конкурсі. Однак якось, несподівано для себе, талановита команда знаходить древній архів культурних, музичних та історичних реліквій. Завдяки цьому вони зроблять чимало відкриттів для себе, які повернуть їхню свідомість. Підлітки розуміють, що протягом багатьох років від них приховували правду. Тепер вони планують відчувають потребу донести свої відкриття до інших. І робити це вони будуть силою музики і танцю.

Крах утопії: трейлер дивитися онлайн