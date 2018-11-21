Серіалу "Слуга народу" – 3 роки: якими успіхами може похизуватись кінострічка

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"Слуга народу": 3 роки серіалу
"Слуга народу": 3 роки серіалу

У листопаді 2018 року на телеекранах з'явилися перші серії популярного серіалу "Слуга народу". Всього за 3 роки кінострічка стала однією з найпопулярніших в Україні та здобула визнання за кордоном.

Що таке "Слуга народу"?

В основі сюжету серіалу – історія про звичайного шкільного вчителя Василя Голобородька, який випадково стає Президентом України. Несподівано для всіх олігархів та політиків країна отримала гаранта, що живе в спальному районі столиці, спокійно йде вулицею без армії охоронців і запросто їздить в маршрутці. Голобородько отримує 5 тисяч гривень і іноді займає у друга "до зарплати". Загалом, він живе як всі, тому добре знає – коли президент почне жити як простий вчитель, незабаром простий вчитель заживе як президент!

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Політична комедія, яка показує непідкупного та принципового Президента, стрімко підкорила глядачів. Наразі з'явилось 2 сезони серіалу та фільм "Слуга народу 2".


Серіалу "Слуга народу" – 3 роки / прес-служба "Квартал 95"

У чому полягає успіх серіалу?

"Слугу народу" переглянули мільйони людей як в Україні, так і за її межами. Окрім народного визнанна, серіал підкорив і міжнародну кіноіндустрію: проект Володимира Зеленського став переможцем Міжнародного кінофестивалю Worldfest Houston (США) та фіналістом міжнародних фестивалів WorldMediaFestival (Німеччина) і International Seoul Drama Awards (Південна Корея).

Не меншу популярність відео має й у мережі. За 3 роки сумарна кількість переглядів "Слуги народу" у YouTube перевищує 209 мільйонів. Ідею серіалу автори продали в Казахстан, Молдову, Естонію, а також інтернет-платформі Netflix. Крім цього, формат "Слуги народу" придбали у Франції і Греції.

Поки українці вже насолодились переглядом двох сезонів популярного серіалу, болгари та поляки вже очікують на появу перекладених серій "Слуги народу". Водночас в Україні вже розпочались зйомки продовження політичної історії. Прем'єра нового сезону запланована на березень 2019 року. 

Дивіться трейлер до нового сезону "Слуга народу 3" (відео):

 

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Володимир Зеленський
Джерело: 24 Канал
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