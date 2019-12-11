5 серіалів від Netflix, які вийшли у 2019 році: цікава добірка для вечірнього перегляду

Стрімінговий сервіс і кінокомпанія Netflix щороку вражає своїх фанатів вибуховими прем'єрами, серед яких документальні фільми, серіали, художні стрічки чи фантастичні трилери. Загалом, кожен може знайти собі прем'єру до душі. Тому редакція LifeStyle 24 вирішила зробити добірку 5 найпопулярніших серіалів від Netflix, які вийшли у 2019 році.

Чимало престижних іноземних видань зробили підсумки 2019 року, назвавши найгірші фільми, найкращих акторів, найпопулярніші серіали тощо. А редакція LifeStyle 24 вирішила підібрати для вас найгучніші та найбільш обговорювані проєкти стрімінгового сервісу Netflix.

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Ми впевнені, якщо ви ще не бачили цих серіалів, то точно чули про них! Тож, якщо ви шукали щось для вечірнього перегляду – добірка для вас далі.

5 серіалів від Netflix 2019 року

1. "Наша планета" (Our Planet)

Над 8-серійним документальним серіалом "Наша планета" працювали творці серії епізодів "Планета Земля". Вони створили подібний проєкт спеціально для сервісу Netflix.

В сюжет документального серіалу "Наша планета" підіймаються питання охорони довкілля, розповідається про різноманітність тваринного світу. Також, переглядаючи епізоди, можна побачити, в яких умовах проживають тварини та як впливають кліматичні зміни на їхнє виживання у різних регіонах.

Разом із так званим ведучим серіалу "Наша планета" глядачі зможуть відвідати заледенілу тундру, тропічні ліси, а також африканські пустелі. Документальний проєкт покаже чудеса природи, про які раніше ви навіть не здогадувалися, зокрема, про взаємозв'язок різних видів тварин. Також ведучий буде міркувати та пояснювати, який вплив на величну планету Земля має людина і як ми можемо допомогти їй зберегти своє життя.

Наша планета: трейлер дивитися онлайн

2. "Чорне дзеркало" (Black Mirror) (5 сезон)

За останніх 20 років наше життя помітно змінилося. В ньому з'явилося більше digital та менше реальності, більше технологій та менше хвилювання про забезпечення потреб, більше новітності та менше розміркування про те, як сильно це впливає на існування, комунікацію і взаємозв'язок людства. Тому британськими кінотворці вирішили створити серіал-антологію, у якому вони покажуть всю "привабливість" сучасного буття.

Серіал "Чорне дзеркало" бере свій початок у 2011 році, однак останній, п'ятий, сезон було представлено в червні 2019 року. Він вмістив у собі три епізоди, кожен з яких показував сучасне життя з нової сторони. За сюжетом серіалу, людям значно простіше ділитися проблемами на фейсбуці, у твіттері чи в інстаграмі, але довірити свою таємницю близькій людині – вже поза межами можливого. Світ "Чорного дзеркала" дещо перебільшений, проте він точно змусить замислитися про те, чому ми не можемо жити без технологій і як передбачити такий сумний перебіг подій.

Чорне дзеркало: трейлер дивитися онлайн

3. "Корона" (The Crown) (3 сезон)

Біографічний серіал "Корона" бере свій початок у 2017 році. Тоді на великий екран вийшов перший сезон стрічки, який одразу ж отримав шалену популярність серед фанатів британської королівської сім'ї. Так, в листопаді 2019 року прихильники драматичного серіалу побачили 3 сезон "Корони", творці якого вже презентували всі епізоди.

Перший сезон серіалу "Корона" розповідає про життя королівської сім'ї Великобританії з часів правління батька Єлизавети ІІ. У другому сезоні події розгортаються навколо перших років Лілібет, яка сіла на трон, а в третьому сезоні продовжується розповідь про нелегке життя Її Величності Єлизавети ІІ.

Корона: трейлер українською дивитися онлайн

4. "Тринадцять причин чому" (Th1rteen R3asons Why) (3 сезон)

Черговий драматичний серіал, створений американцями на основі однойменного роману Джея Ашера, у 2019 році представив 3 сезон. У вигаданому серіалі "Тринадцять причин чому" можна побачити чимало реальних проблем, з якими стикаються сучасні діти.

За сюжетом стрічки, старшокласниця Ханна Бейкер стала жертвою однокласників, які займалися булінгом щодо неї, а також зазнала згвалтування. Вона намагалася почати нове життя, відвідуючи шкільного психолога, а також шукаючи підтримки у близьких та рідних. Однак всі спроби відновитися були марними, тому від відчаю дівчина наклала на себе руки.

Одного дня однокласник Ханни Клей Дженсен, повертаючись зі школи додому, на сходах свого будинку знаходить таємничу коробку. Відкривши її, хлопець зрозумів, що про доставку попіклувалася його загибла подруга. У коробці вона залишила касети, у яких записала 13 причин, які спонукали її до самогубства, а також послання кожному, хто отримав коробку – він повинен внести свою лепту в цю справу і передати її іншому. Хлопцю таки вдасться прояснити обставини насильства та надати гучності жахливій і моторошній справі.

Тринадцять причин чому: трейлер дивитися онлайн

5. "Картковий будинок" (House of Cards) (6 сезон)

Замикати п'ятірку серіалів 2019 року від Netflix ми довірили новому сезонові "Карткового будинку". Проєкт розробив та спродюсував Боу Віллімон у жанрах "драма" та "політичний трилер". Багатоепізодна стрічка є адаптацією до однойменного мінісеріалу від BBC.

За сюжетом «Карткового будинку» від Netflix, події розгортаються у Вашингтоні. Саме там демократ з п'ятого виборчого округу Південної Кароліни та "Голова фракції більшості в парламенті" Френк Андервуд готує підступний план. Після того, як йому відмовили у посаді державного секретаря, він мріє помститися своїм зрадникам.

Картковий будинок: трейлер дивитися онлайн