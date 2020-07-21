Білоруський репер Серьога понад півроку живе з синами Марком та Платоном, яких забрав від колишньої дружини Поліни Ололо. Артист зняв документальний фільм "Тиха заводь" про життя з дітьми та показав, як виховує їх. Він також розсекретив, що стало причиною "викрадення" хлопців.

У лютому 2020 року український шоу-бізнес сколихнув гучний скандал між експодружжям Серьогою та Поліною Ололо. Колишня дружина заявила, що репер забрав дітей – 11-річного Марка та 9-річного Платона, які після розлучення батьків жили з мамою. Вона неодноразово заявляла про жорстокі методи виховання батька, який забороняє їй бачитися з синами.

Поки судовий процес триває, 43-річний Серьога зняв документальний фільм "Тиха заводь", у якому вперше після "викрадення" постав з синами та показав, як їм живеться з зірковим татком. Відео з'явилося на ютуб-каналі репера.

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Чому Серьога "викрав" синів в ексдружини?

Репер вирішив забрати дітей з Києва до Харкова після того, як у молодшого Платона почалися проблеми з поведінкою: він став неврівноваженим та агресивним, адже не міг контролювати свої негативні емоції. Батьку порадили звернутися до психолога, але він запевнив, що впорається сам.

Я сам впораюсь з ситуацією. Дитині не потрібен психолог. Дитині потрібен батько,

– заявив Серьога.

Він також запропонував старшому сину Марку пожити кілька місяців разом. Він зробив цей крок після того, як побачив, що хлопець не надто вміло грає у футбол, й вирішив налагодити йому тренувальний процес.

Як Серьога виховує синів?

У відео знялися й діти репера, які запевнили, що з татом їм живеться добре, адже тепер вони мають свій щоденний графік і режим. Старший син Марк розпочинає день зі спорту, готує сніданок для себе та брата і поводиться добре, оскільки з ними живе дідусь після інфаркту, якому не можна нервувати. Замість телевізора діти вчать вірші. Вони навіть процитували кілька реклам та поезію на камеру, аби продемонструвати, як змінилося їхнє життя після переїзду до батька.

Коли Серьога працює, з дітьми залишається Філіп, який раніше служив старшим сержантом у Французькому легіоні. Сам же батько запевнив, що ніколи не карає та не б'є дітей. Його слова підтвердив й дідусь хлопців.

Я принципово не кричу на дітей, не підвищую голос і не застосовую фізичні покарання. Я відразу так постановив і дотримуюсь цих принципів десь час, поки їх виховую,

– наголосив Серьога.

"Це були "кімнатні" діти, які звикли до телевізора й реклами. Перше, що ми для них зробили, – це режим і дисципліна. Діти почали жити спортивним життям, правильно харчуватися. Вони розвиваються, вони читають і дивляться лише наукові фільми", – розповів Філіп.

Тиха заводь: дивіться відео онлайн