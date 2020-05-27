Серьога вперше висловився щодо скандалу з ексдружиною та "викраденими" дітьми

Білоруський реп-виконавець Серьога нещодавно потрапив у гучний скандал, пов'язаний начебто з викраденням дітей у колишньої дружини Поліни Ололо. Вперше за довгий час співак вирішив пояснити власну позицію.

За словами Сергія Пархоменка у фейсбуці, якого всі знають як Серьогу, чоловік з повагою ставиться до своєї коханої і жодним чином не намагається її дискридетувати. Він розуміє її бажання опікуватись синами, але вважає, що все повинен вирішити суд.

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"Для початку я можу і хочу сказати тільки хороше про матір моїх дітей. Вона – прекрасна людина з особливим почуттям материнської відповідальності. Я принципово виховую своїх синів в абсолютній повазі до матері і в усьому медійному полі вони не зможуть коли-небудь прочитати жодної іншої моєї позиції стосовно до неї, крім як поважної. Її актуальне прагнення піклуватися про дітей і будь-якими засобами переконати громадськість в тому, що їхній батько – я тобто – негідна й аморальна людина, ще до суду, продиктовано суворою необхідністю її життєвих обставин і надмірною вразливістю. І тут я, як ніхто інший, беруся зрозуміти її", – зазначив Серьога.

Чоловік розповів, що він з ексдружиною по-різному дивляться на світ. На його думку, Поліна "щиро проживає свою реальність" і "переконлива у своїй версії", що Серьога викрав їхніх дітей. Але він пояснив, що якщо це так, то це ще потрібно довести у суді.

Саме тому ми всі так чекаємо рішення даного питання саме в правовому полі, ось чому я весь цей час був свідомо скупий на коментарі та оціночні судження щодо будь-яких висловлювань третіх осіб на мою адресу. Я вважаю, що діяти саме так, а не інакше – єдино вірний вибір та моє невід'ємне право,

– резюмував Серьога, додавши, що якщо би він хотів вирішувати це питання у форматі реаліті-шоу, то він би це давно зробив.

Серьога також додав, що немає жодної катастрофи у тому, "що батьки іноді бачать процес виховання і освіти своїх дітей по-різному", тому для цього і приходиться на допомогу суд. За його словами, у його з Поліною ситуації йдеться лише про визначення місця проживання з одним із батьків, а не про позбавлення батьківських прав.

"До суду мої діти перебувають зі мною при наявності у мене всіх дозвільних документів з боку їх матері – цей факт легко перевірити і підтвердити. Останнє ви дізнаєтеся після закінчення судового розгляду, дочекайтеся ж його, як і личить вихованим і законослухняним громадянам", – підсумував Серьога. На допис колишнього чоловіка Поліна Ололо поки ніяк не відреагувала.

Що відомо про дітей Поліни Ололо та репера Серьоги?

У лютому 2020 року Поліна Ололо заявила, що її колишній чоловік, реп-виконавець Серьога начебто викрав їхніх синів. Сталось це після одного із тренувань, на яке мама завезла їх вранці. Це був останній раз, коли вона бачила своїх дітей. Окрім 10-річного Марка та 9-річного Платона у експодружжя є ще маленька донька, яка живе з Поліною. Весь час, поки Серьога переховував дітей, у них були виключені телефони, а про їхнє розміщення ніхто не знав.

24 травня Поліна вперше за довгий час змогла знайти та побачити сина Платона на території готелю під Києвом. Місце перебування дітей їй смс-повідомленням надіслав невідомий абонент. Але під час зустрічі з матір'ю хлопець був стурбований та наляканий, і постійно питав, чи має мама кошти на їхнє утримання. Старший син Марк відмовився бачитись з Поліною. 26 травня жінка вдруге приїхала під готель, але там її зустріч лише чоловік Серьога, який був нервовим та закрив перед нею двері. Ололо вирішила викликати поліцію та зафіксувати інцидент.