Сервіс Netflix шукає "відьмака": несподівані і цікаві деталі

Днями на стрімінговому сервісі Netflix з'явилося незвичайне оголошення про потребу у новому працівнику. Схоже, представники організації наповну готуються до прем'єри серіалу "Відьмак".

Близько пів року тому представники стрімінгового сервісу Netflix, які працюють над проєктом "Відьмак", повідомили про точну дату прем'єри. Після цього ажіотаж навколо майбутньої прем'єри неабияк розгорівся. Так, аби розділити зацікавленість глядачів, представники організації опублікували незвичайну вакансію на своєму офіційному сайті.

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У ній зазначається, що компанія потребує людину у відділ охорони. Проте, здається, над текстом вакансії працювали креативні працівники відділу кадрів, які змогли творчо підійти до завдання.

Ви ініціативний і цілеспрямований вовк-одинак? У вас є пристрасть до вирішення проблем та полювання на монстрів (буквально і фігурально)? Чи відчуваєте ви радість, втикаючи срібний меч в магічних звірів? Якщо це так, то пропонуємо чудову роботу на Netflix,

– мовилося в оголошенні.

Після цього було додано, що місцевому відьмаку доведеться захищати 158 мільйонів передплатників сервісу Netflix, які проживають у 190 країнах світу. Йому також необхідно мати власне знаряддя і спорядження, а також він повинен закінчити навчання у сертифікованій школі відьмаків. Адже лише там його навчать відрізняти зло від добра.

Нагадаємо, що прем'єра серіалу "Відьмак" відбудеться вже завтра, 20 грудня.