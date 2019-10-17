Сестра Амаль Клуні ув'язнена за водіння у нетверезому стані

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Тала Аламуддін
Тала Аламуддін / www.gettyimages.com

Сестра британського юриста і дружини Джорджа Клуні Амаль, Тала Аламуддін потрапила за ґрати за водіння автомобіля без страхування та у нетверезому стані у Сінгапурі.

Про це пише видання Daily Mail. Талу Аламуддін, яка визнала свою провину, засуджена до тритижневого арешту і штрафу в розмірі 6400 доларів.

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Також сестру Амаль Клуні позбавили від водійського посвідчення на чотири роки. Відомо, що Тала кілька років проживає у Сінгапурі, де працює дизайнером одягу Totally Tala.

13 травня близько 2:30 ночі патрульний зупинив автомобіль BMW X5, яким керувала Аламуддін і з якого пахло алкоголем.

"Місіс Ле Таллек не могла знайти ручне гальмо, а з салону сильно пахло алкоголем, і коли вона потягнулася за сумкою на задньому сидінні, то зачепила педаль газу", – видання цитує слова правоохоронця.

Додамо, що сестру Амаль Клуні вже не вперше втрачає посвідчення водія за водіння в нетверезому вигляді. Останній скандал трапився у 2013 році.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Скандал Новини LifeStyle Амаль Клуні
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