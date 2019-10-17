Сестра Амаль Клуні ув'язнена за водіння у нетверезому стані
Сестра британського юриста і дружини Джорджа Клуні Амаль, Тала Аламуддін потрапила за ґрати за водіння автомобіля без страхування та у нетверезому стані у Сінгапурі.
Про це пише видання Daily Mail. Талу Аламуддін, яка визнала свою провину, засуджена до тритижневого арешту і штрафу в розмірі 6400 доларів.
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Також сестру Амаль Клуні позбавили від водійського посвідчення на чотири роки. Відомо, що Тала кілька років проживає у Сінгапурі, де працює дизайнером одягу Totally Tala.
13 травня близько 2:30 ночі патрульний зупинив автомобіль BMW X5, яким керувала Аламуддін і з якого пахло алкоголем.
"Місіс Ле Таллек не могла знайти ручне гальмо, а з салону сильно пахло алкоголем, і коли вона потягнулася за сумкою на задньому сидінні, то зачепила педаль газу", – видання цитує слова правоохоронця.
Додамо, що сестру Амаль Клуні вже не вперше втрачає посвідчення водія за водіння в нетверезому вигляді. Останній скандал трапився у 2013 році.