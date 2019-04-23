Сестра Брітні Спірс різко відреагувала на обговорення психічного здоров'я зірки

Поп-діва Брітні Спірс вкотре переживає емоційний стрес та проходить курс реабілітації в психічній лікарні. Ця новина облетіла весь світ та набула чималого резонансу у ЗМІ. Жваве обговорення вирішила порушити сестра Брітні – Джеймі Лінн Спірс.

У мережі вона опублікувала гнівний допис, у якому намагалась захистити популярну співачку. Таким чином Джеймі Лінн Спірс публічно відреагувала на спекуляції щодо психічного здоров'я Брітні та чутки, які з'являються на фоні її лікування.

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До емоційного коментаря родичка поп-вокалістки додала ролик, знятий у 2007 році. Тоді Джеймі Лінн супроводжувала старшу сестру та намагалась відгородити її від тиску папараці і журналістів.

Хто був там 10 років тому? Я була тут задовго до всіх інших. І я буду тут ще довго після. Я люблю свою сестру всім серцем. Всі, хто говорить про зворотне, можуть йти до біса з усіма коментарями про те, чого ви не розумієте. Не приходьте більше ні до мене, ні до тих, кого я люблю,

– заявила Джеймі Лінн.

На початку квітня 37-річна Брітні Спірс звернулась до медиків психіатричної лікарні Рехаб за допомогою. Артистка переживала сильний стрес через погіршення стану здоров'я її батька та складні операції. Емоційне переживання зірка не могла самотужки подолати, тому звернулась до медиків та розпочала курс лікування.

Після цього у ЗМІ з'явилось кілька резонансних новин. Зокрема, мама Брітні Спірс заявила, що її доньку утримують у клініці насильно. Згодом інсайдери розповіли, що Брітні Спірс планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. такі заяви сколихнули мережу, а прихильники засипали сторінки фан-груп стривоженими коментарями.

Днями зірка вперше за кілька тижнів покинула шпиталь. У супроводі свого бойфренда Сема Асгарі вона пройшла до авто та поїхала до свого маєтку в Лос-Анджелесі. За інформацією західних ЗМІ, лікарі тимчасово відпустили Брітні Спірс, щоб вона змогла з родиною відсвяткувати Великдень.