Сестра Кейт Мосс засвітила фігуру в прозорій сукні: звабливі фото

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Шарлотта Мосс у "голій" сукні
Шарлотта Мосс у "голій" сукні / www.gettyimages.com

Молодша сестра знаменитої моделі Кейт Мосс вкотре ошелешила громадськість. 21-річна манекенниця Шарлотта здійснила публічний вихід у "голій" сукні.

Мабуть, усі представниці родини Мосс приречені на успіх у світі шоу-бізнесу. Так, слідом за Кейт Мосс її молодша сестра розпочала модельну кар'єру. Вперше ефектна Шарлотта знялась для глянцю у 2014 році, коли їй було всього 16 років. З того часу модель – одна із успішних манекенниць, яка залюбки бере участь у стильних проектах. 

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Не відмовляється Шарлотта Мосс і від світських заходів. Днями вона стала однією з запрошених гостей на ексклюзивній вечірці журналу Love, що пройшла в лондонському ресторані Bellanger. Зустріч влаштували Фелісіті Джонс, Дерек Бласберг і Кеті Гранд, які презентували обкладинку 22-го випуску глянцю. 

На престижну подію Шарлотта Мосс завітала у сексапільному вбранні, яке ледь прикривало її інтимні місця. Модель постала перед камерами у так званій "голій" міні-сукні металевого кольору. Вбрання було прозорим, тому всі учасники могли побачити крихітну світлу білизну Шарлотти Мосс. Образ вона доповнила босоніжками на підборах та прикрасами. 

Відомо, що сукню зірка обрала з дизайнерської колекції Julien Macdonald. Згідно з офіційними даними бренду, вбрання можна придбати за 7 тисяч доларів. 

Шарлотта Мосс у
Шарлотта Мосс у "голій" сукні / Getty Images

Сестра Кейт Мосс – Шарлотта
Сестра Кейт Мосс – Шарлотта / Instagram / @lottiemossxo

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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