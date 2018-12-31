Сестра Меган Маркл потрапила до списку небезпечних осіб поліції Лондона

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Сестра Меган Маркл Саманта потрапила до списку небезпечних осіб поліції Лондона
Сестра Меган Маркл Саманта потрапила до списку небезпечних осіб поліції Лондона / Фото з вільних мереж

Зведену сестру герцогині Сассекської Саманту Маркл, яка нещодавно надіслала Меган Маркл різдвяну листівку без привітань, внесли у список небезпечних осіб у Скотленд-Ярді – штаб квартирі Міської поліції Лондона.

Про це повідомляє The Times U.K.

Поліцейське управління королівської влади і спеціальний захист внесли Саманту в так званий "список фіксованих осіб" через її "ризик підриву репутації" членів королівської сім'ї.

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Як відомо, Саманта ще в жовтні прибула до Британії у спробі доставити листа Меган у Кенсінгтонський палац. Однак жінку не впустила охорона палацу.

Саманта Маркл
Саманта Маркл під час свого осіннього візиту до Кенсінгтонського палацу, куди її не впустила охорона

За інформацією видання, що особисті офіцери Меган розмовляли з Центром оцінки фіксованої загрози Скотланд-Ярду про Саманту і наслідки того, що станеться, якщо вона знову спробує особисто зв'язатися з дружиною принца Гаррі.

"Вона не влаштовує кримінальних злочинів, але викликає занепокоєння у королівської сім'ї. Адже у Саманти є великий потенціал, щоб серйозно збентежити королівських осіб. Своїми діями вона може очолити заголовки таблоїдів. І, подивімося правді у вічі, вона вже це робить", – повідомив представник Скотланд-Ярду.

Сама Саманта не розуміє такого рішення британської поліції.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Лондон Великобританія
Джерело: Lifestyle
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