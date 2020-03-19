Сестра Тома Генкса розповіла, як насправді він почувається після лікування від коронавірусу

Голлівудський актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон продовжує перебувати на карантині після виписки з лікарні. У зірок діагностували коронавірус. Сестра Тома Генкса вирішила розповісти, як насправді почувається її знаменитий родич.

У коментарі The Daily Mail Сандра Генкс зізналась, що спілкувалась із братом після того, як дізналась про його діагноз. Наразі актор покинув шпиталь та демонструє у мережі, що з ним все гаразд. Водночас Сандра стверджує, що стан здоров'я Тома Генкса бажає кращого.

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"Я спілкувалася зі своїм братом. Він почувається не сказати, щоб добре, але і не сказати, що погано. Чи шокована я? Ні. Він актор, а не бог, але медичне обслуговування в Австралії є на хорошому рівні", – розповіла вона.

Сама ж Сандра Генкс опинилась в епіцентрі спалаху коронавірусу. Жінка з 2016 року живе в італійському місті Порденоне, що в годині їзди від Венеції. Сестра Тома Генкса зізналась, що всі її рідні перебувають на строгому карантині вдома та не покидають помешкання без вагомої причини.

З нами все гаразд... Ми не виходимо з дому. У місцевих – приголомшлива сила духу, – прокоментувала Сандра Генкс.

Про діагноз Тома Генкса стало відомо 12 березня. Актор опублікував допис у фейсбуці, в якому розповів, що в нього та дружини Рити Вілсон виявили коронавірус. Пара перебувала в Австралії, де проходили зйомки чергового проєкту за участю Тома Генкса.

Вже за 5 днів син подружжя оголосив, що його батьки почуваються добре, а медики виписали їх з госпіталю. Та і сам Том Генкс запевняв прихильників, що з ним все гаразд, а головною проблемою є карткова гра, в якій його дружина перемагає. Досі зіркова пара перебуває на самоізоляції в орендованому будинку в Австралії

Важливо! Загалом на коронавірус захворіли понад 222 тисячі людей. Від пневмонії, яку спричинив COVID-19, померло більше, ніж 9 000 осіб. У Європі найбільші показники захворювання та смертності зафіксовано в Італії. Десятки держав, зокрема Україна, оголосили карантин.