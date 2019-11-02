Сестри Хадід, Емілі Ратажковскі, Кайлі Дженнер та інші на вечірці Кендалл Дженнер до Геловіну

Незважаючи на те, що Геловін минув, маскарадні вечірки у зіркових колах не завершуються. Так, напередодні відома модель Кендалл Дженнер влаштувала гучне святкування для своїх колег, друзів та близьких.

Цього року Кендалл Дженнер вдалося влаштувати чи не найгучнішу вечірку з нагоди Геловіну та прийдешнього дня народження. Адже вже завтра, 3 листопада, найстрункішій з сімейства Кардашян-Дженнер виповниться 24 роки.

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Для гучного святкування Кендалл Дженнер орендувала закритий клуб у Каліфорнії і запросила туди всіх найпопулярніших та найвідоміших зірок сьогодення. У списку запрошених були сестри Джіджі та Белла Хадід, донька Сінді Кроуфорд Кайя Гербер, новоспечена дружина Джастіна Бібера Гейлі Болдвін, модель та актриса Емілі Ратажковскі, сестра організаторки свята Кайлі Дженнер та багато інших.

Кожен з гостеq підібрав для себе приголомшливий образ. До прикладу, Джіджі Хадід прийшла в костюмі "Маски", а її сестра Белла – переодягнулася у жінку-кішку. А сама Кендалл Дженнер з’явилася на вечірці в образі лісової феї та верхи на білосніжному коні.



Джіджі Хадід / Instagram / @analashassaikia



Кайя Гербер / Instagram / @kaiagsource



Белла Хадід / Instagram / @bellahadid